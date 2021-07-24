Kamu Bankaları Duyuru Paylaştı, Kredi Kartı Borçları 12 Ay, 24 Ay Ertelenecek

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kartı borcu olan kişilerin beklediği haber bugün yayınlandı. Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan ve kredi kartı ödemelerinde gecikmeler yaşayan kişilere, Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları da kart erteleme yapacağını duyurdu.

Ülkemizin kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi kartını kullanan kişiler, kredi kartı borçları olması durumunda bu borçları 12 ay veya 24 ay erteleyebilecekler. Bu erteleme işlemleri sonunda, kartınız iptal olacak ve borcunuzu ödeyesiye kadar bu kartı kullanamayacaksınız. Başvuru yaparak kredi kartı borcu olan kişiler, borçlarını erteleyecekler.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz kredi kartlarının borçlarını ertelemek istiyorsanız, kredi kartı borcu için başvuru yapmanız gerekiyor. Bankalar düzenli ödenen borçlarda erteleme yapmayacak. Eğer borçları ertelemek istiyorsanız, kredi kartı ve banka kartı borçlarınızın düzensiz ödeniyor olması gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvuru yapmak isteyenlere, banka şubeleri yardımcı olacak. Ayrıca internet ve telefon bankacılığını da kullanarak borç kapatma ve erteleme işlemlerinizi yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası kredi kartı borcu ertelemesi nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası, uygun faiz oranları ile borç erteleme işlemlerini başlattı. Bireysel müşterilerin 12 ay, esnaf olan kişilere ise 24 ay borç ertelemesi yapılmaktadır. Kredi kartı borcu olan vatandaşlara bu fırsatı sunan Ziraat Bankası, 12 ay erteleme yapan kişilerde, 0.69 faiz oranı ile işlem yapacağını da duyurdu.

Vakıfbank ve Halkbank'ta Borç Ertelemeye Başladı

Vakıfbank ve Halkbank'ta Ziraat Bankası sonrasında borç erteleme işlemlerini yapıyor. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılan borç erteleme işlemleri de aynı Ziraat Bankası'nda olduğu gibi olacak. Bankalar 12 ay vadeye kadar düşük faiz oranları ile işlem yapacak. Eğer borç erteleme başvurusu yaptınız ve borçlar ertelenmiyorsa, bankalar sizlere yapılandırma yapacaklardır. Yapılandırma yaptığınızda da banka ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapacaktır.

Kamu bankalarının bu hizmeti sunmasından sonra, özel bankalarda bu işlemleri yapacağını duyurdu. Henüz hangi bankanın bu işlemleri yapacağı belli değil. Yalnız özel bankalarda işlem yapacak olan kişiler, kendi banka borçları için kredi ve kredi kartı ertelemesi yapabileceklerdir.