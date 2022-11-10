Zeytinyağı Rekora Koştu! Zeytinyağı Üreticisi Bayram Ederken Alıcısı İsyan Etti! Ayrıca Ülkemiz Zeytinyağı Üreticileri İçin Bsmbaska Bir Dönem Başlıyor!

Zeytin sezonu açıldı, zeytinyağı alış fiyatı belli oldu. Zeytin tarlalari hareketli herkes ağacının başında yağmuru da görmüş olan zeytin taneleri iyice dolarsa sıkmaya hazır olduğunu gösteriyor. Şimdi üretici firmalar zeytinyağını kaç liradan alacak onu merak ediyordu. Yavaş yavaş herşey netleşecek görünüyor. Zeytinyağı alım fiyatları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Konu hakkında güncel bir açıklama var. Yavaş yavaş açıklamalar düşmeye başladı. Zeytinyağı alım fiyatı belli oldu üretici çok memnun, görülmemiş bir fiyat söz konusu oldu. Konu ile ilgili sektörün önde gelen indirimle resmen duyurdu!

Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek Açıkladı!

Turkiye’de zeytin söz konusu olunca sektorun en önde gelen isimlerinden bir açıklama beklenir. Bu sebeple sektorun öncü ismi Tariş Zeytin ile Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek bu sene sızma zeytinyağının alım fiyatı ile ilgili açıklamasını yaptı. Açıklamasında sızma zeytinyağının alım fiyatının belli olduğunu söyledi. Hilmi Sürek, 2022 ve 2023 sezonunu kapsayacak şekilde dile getirdiği açıklamasında sızma zeytinyağının alım fiyatını 81 TL olarak belirlendiği açıklamasını yaptı.

Zeytinyağı Ülkemiz Fiyatları Baz Alindiginda Rekor Kırdı! Ülkede Şok Fiyat!

Türkiye’de daha önce böyle bir fiyat görülmedi! Zeytinyağı için belirlenen bu fiyat bu yıl rekor üstüne rekora koşacak gibi! Konuya ilişkin açıklamalarına devam eden Hilmi Sürek dünya zeytinyağı üreticileri ile ilgili vatandaşa geniş bilgiler verdi. Bu yıl daha çok zeytinyağı satılabilir müjdesini verdi. Başkan Hilmi Sürek“ Fiyat çok armis olabilir anca farklı bir scidan bakmak gerekirse, dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi İspanya’dadır ve oradaki mahsulü perişan eden kuraklık sebebiyle ciddi oranda verim kaybı yaşanmakta olduğu edinilen bilgilere arasında geldi. Hasatları bereketli satışları çok olsun diye ifade etti.