Cumhurbaşkanı açıkladı, Emekliye ek ödemeler ve borç kapatma kredisi ödenecek ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri halinde nakit ödemeler alınabileceği kampanyalar yayınlandı. Emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve sadece Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını kasım ayı sonuna kadar yapmaları gerekiyor. Devlet destekli olarak başvurunuzu gerçekleştirerek onay alabileceğiniz ve Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte kullanabileceğiniz bu kredilerde sizlere hemen aynı gün içinde sonuç verilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı aracılığı ile birlikte başvurusunu gerçekleştirmek isteyen kişilere nakit ihtiyacınızın olması durumunda aynı gün içinde ödemeler verilmektedir. Devlet destekli olarak faiz oranlarından yararlanabileceğiniz ve uygun faiz oranlarından yararlanarak sizlere verilecek olan bu kredilerden yararlanmak isteyen kişilere, kamu bankaları internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi onayı vermektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları kampanyada başvurularını gerçekleştirecek olan tüm emekliler için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirirken 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. 50.000 TL üzerindeki kredilerde başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin güncel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları da kapatılarak sadece 24 ay vadeli Kredi alacağını söylemek isteriz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden internet sitesine girerek güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.