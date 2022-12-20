Zeytinyağı fiyatlarında vatandaşı bayram ettirecek düşüş! Büyük sene sonu indirimi yapıldı! 41,95 TL'ye düştü

Büyük sene sonu indirimi yapıldı! 41,95 TL'ye düştü... Zeytinyağı fiyatlarında vatandaşı bayram ettirecek düşüş! Genellikle mutfaklarda sık sık yemeklerde ve salatalarda kullanılan Zeyinyağı Türk kültürününde bir parçası olmaktadır. Son günlerde yaptığı indirimlerle kişilerin dikkatini çeken CarrefourSA marketlerinde çılgın sene sonu indirimi start aldı. CarrefourSA müşterilerine özel yaptığı duyuruda zeytinyağı fiyatlarında gözle görülür bir indirim yaptığını belirtti. Gelen indirim ardından kişiler CarrefourSA zeytinyağı fiyatlarını incelemeye başladı.

İşte Güncel CarrefourSA Zeytinyağı Fiyatları;

Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 5 litre 429,90 TL'ye raflarda yerini aldı

Komili Sızma Meyvemsi Zeytinyağı 1 Lt 132,90 TL'ye raflarda yerini aldı

Marmarabirlik Natürel Sızma Zeytinyağı 1 Lt 97,50 TL'ye raflarda yerini aldı

Komili Ege Sızma Yumuşak Zeytinyağı 1 Lt 129,90 TL'ye raflarda yerini aldı

Komili Ege Sızma Yumuşak Zeytinyağı 500 Ml 69,90 TL'ye raflarda yerini aldı

Komili Riviera 2 litre zeytinyağı 234,90 TL'ye raflarda yerini aldı

Komoili Riviera 500 ml zeytinyağı 66,90 TL'den 41,95 TL'ye indi

Kırlangıç Sızma Zeytinyağı 2 litre 198,90 TL'ye raflarda yerini aldı

Komili Soğuk Sıkım Zeytinyağı 500 ml 139,90 TL'ye raflarda yerini aldı

Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 Litre 106,90 TL'ye raflarda yerini aldı

Komili Sızma Meyvemsi Zeytinyağı 500 ml 69,90 TL'ye raflarda yerini aldı

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