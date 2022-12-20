TC kimlik numarası son hanesi 02468 olanları müjde! Banka sizlere 90.000 TL ödeme verecek...

T.c kimlik numarası üzerinden 90.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için yapılan yeni kampanyada Yapı Kredi Bankası kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte Kredi ödemelerine uygun faizlerle vereceğini açıkladı. Kimlik numarası üzerinden 90.000'ye kadar başvuru yapacak olan vatandaşlar banka kredi politikalarına uygun olup banka kredi puanı yüksek olması durumunda kredi notu sorgulaması sonrasında 90.000 TL kredi ödemesi alabilecek.

Başvuru yapmak isteyen kişiler!

Kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler Yapı Kredi bankasını tercih etmeleri durumunda 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu için cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atması gerekiyor. SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

T.c kimlik numarası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz 44 11 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında onay almanız ve bu onaylı mesaj ile birlikte en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek kimliğinizi ve gelir belgenizi verdikten sonra bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz.

Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden başvuru

Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden de nakit ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün. Banka bu krediler için uygun faiz oranları ile birlikte sizlere Kredi ödemeleri verirken ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde Kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenmektedir. Mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi ödemesi alacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir onaylanan tutar hesaplarına yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılır.