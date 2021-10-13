Reflü Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Son zamanlarda çok fazla sayıda insanda görülen hastalıklardan biri de reflü olarak karşımıza çıkmaktadır. Rahatsız edici noktalara ulaşabilen ve mide yanması ile ortaya çıkan reflü, mide hastalıkları arasında bulunur. Asitlerin yemek borusuna kaçması ile birlikte ortaya çıkan bu rahatsızlık hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Aşamaları olan reflü mide yanması olarak belirti gösterebilir ve orta ya da ileri derecede rahatsızlık verebilir. 10 kişiden en az 4 kişide görülebilen reflü şiddetli durumlarda cerrahi müdahale de gerektirebilir. Doktorlar bu rahatsızlığın şiddetli bir hal almadan önce bazı diyet programlarının uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Gece uykusuzluğuna ve acıya neden olabilen reflü hastalığının azalması için uygulanabilecek olan reflü diyet listeleri de vardır.

Tavuk, hindi ya da az yağlı etler reflü semptomlarını azaltması sebebi ile tercih edilir. Söz konusu etlerin fırında, buharda ya da ızgara ile pişirilerek tüketilmesi önerilir. Balık ve deniz ürünleri de bu hastalığa iyi gelen yiyecekler arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda muz, şeftali, armut, çilek ve elma gibi meyveler de tüketilmesi tavsiye edilen meyveler arasında yer almaktadır. Kuşkonmaz, karnabahar, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, taze fasulye, salatalık ve patates gibi yiyecekler de düşük şeker ve yağ içermesi sebebiyle mideyi rahatlatır ve mide asidinin azalmasını sağlar.

Bulgur, esmer ekmek ve yulaf ezmesi gibi ürünler de tahıl ve ekmek kategorisinde önerilen yiyecekler arasında yer almaktadır. Yiyecekler ile birlikte reflüye iyi gelen içecekler de vardır. Örneğin hatmi çiçeği, zencefil, rezene ve papatya çayları bitki çayları olarak tüketilebilecek içecekler arasında yer almaktadır. Fakat nane içeren çaylardan kaçınılması gerekir ve önerilen çayların tüketilmesi tavsiye edilir. Pancar, ıspanak, karpuz, havuç, lahana, armut ya da salatalık gibi daha asit içeren meyveler ise sıkılarak tüketilebilir.