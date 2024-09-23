Yemek yediğiniz halde doymama ve sürekli aç hissetme durumu, farklı fizyolojik ve psikolojik faktörlerden kaynaklanabilir. İşte bu durumun altında yatan bazı olası sebepler:
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Diyabet (Şeker Hastalığı): Diyabet, özellikle kontrol altında değilse, sık sık açlık hissi yaratabilir. Kan şekeri düştüğünde vücut enerji ihtiyacını karşılamak için daha fazla yiyecek tüketme isteği uyandırır.
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Hipoglisemi: Kan şekeri düştüğünde açlık krizleri, baş dönmesi ve titreme gibi belirtilerle kendini gösterir.
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Hipertiroidi: Hızlı çalışan tiroid bezleri metabolizmayı hızlandırarak sürekli açlık hissine neden olabilir. Bu kişiler hızlı kilo kaybeder.
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Leptin Direnci: Leptin, tokluk hissini sağlayan bir hormondur. Leptin direnci olanlar tokluk hissini alamadıkları için sürekli aç hissederler.
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Stres ve Anksiyete: Stres hormonları, özellikle kortizol, iştahı artırabilir ve duygusal yeme alışkanlıklarını tetikleyebilir.
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Uyku Bozuklukları: Yetersiz uyku, açlık hormonu ghrelinin artmasına yol açarak sürekli aç hissetmeye neden olabilir.
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Polikistik Over Sendromu (PCOS): Kadınlarda hormonal bir bozukluk olan PCOS, insülin direncini artırarak sürekli açlık hissi yaratabilir.
Eğer bu tür belirtiler yaşıyorsanız, altta yatan sağlık sorunlarını tespit etmek için bir doktora başvurmanız önerilir.