Zeytin Ağacı Dizisi 2. Sezon Çekilecek Mi, Ne Zaman Yayınlanacak?

Ortaya koyduğu güçlü hikaye ile dikkatleri üzerine çeken Nuran Evren Şit, Zeytin Ağacı dizisinin senaristi olarak çok başarılı işlere imza atmıştı. Dünyanın dört bir tarafından farklı kültürlerde yaşayan insanları etkisi altına alan Zeytin Ağacı dizisi oyuncu kadrosu ile de ilgi topluyordu. Usta Senarist geçmişte yaşadığımız olayların ve geçmiş bağlarının bugün yaşadığımız olaylar üzerindeki etkisini titizlikle anlatmış ve seyirci kitlesinin beğenisine sunmuştu. Pek çok kişiye kendi hayatını da sorgulatan sevilen senarist, farklı kültürdeki pek çok insana aynı duyguları hissettirerek benzer hisler yaşattı.

Söz konusu dizi sayesinde seyirci kitlesi bugünlerde yaşadıkları problemlerin sebebini geçmişteki olaylarda aramaya başladı ve geçmiş bağların ne kadar etkili ve derin olduğunu düşündü. Sarsıcı bir hikayeye sahip olarak yayınlanan Zeytin Ağacı isimli dizi projesi her çocuğun bir babasının ve annesinin olduğunu ve o çocukların kendi yaşanmışlıklarının olduğunu ve bu durumun döngü olarak sonraki nesillere aktarılarak devam ettiğini izleyici karşısına çıkaran proje dikkat çekiciydi. Peki Senarist Nuran Evren Şit kimdir?

Güçlü senaryoları ile tanınan ve daha önce Netflix'te seyirci ile buluşan Atiye isimli dizi projesinde sergilediği güçlü senaryo performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan Nuran Evren Şit, Zeytin Ağacı ile beklentileri daha yükseğe çıkardı ve seyirci kitlesini şaşkınlığa sürükledi. Hikayede hayatlarımızdaki geçmişin bağlarının ne kadar büyük bir etkisinin olduğu anlatılıyor ve bugün yaşadığımız olayların geçmişte yaşanılan olayların sonuçları olduğu belirtiliyor. Zeytin Ağacı dizisi hikayesinde bu olayların sürekliliği ifade edilirken diziyi her izleyen Zeytin Ağacı’nın etkisi altında kalıyor.

Netflix'in en başarılı yapımları arasında yer alan Zeytin Ağacı dizisi farklı kültürde yer alan ve dünyanın dört bir tarafında yaşayan insanları etkileyerek büyük ses getirdi. Zeytin Ağacı dizisi ile bu büyük etkinin devam edeceğini düşünülüyor. Projenin ikinci ve üçüncü sezonunun çekilmesinin gerekliliği tartışılırken projenin kısa süreli bir yapım olarak kalması durumunda büyük bir fırsatın kaçmış olacağı da düşünüldü.

Özgün senaryo konusunun Türk dizi sektörünün en önemli problemi olduğu düşünülüyor ve konu hakkında bazı eleştiriler yapılıyordu. Bu eleştiriler yavaş yavaş ortadan kalkarken Zeytin Ağacı dizisi de izleyici grubu, söz konusu projenin 2. ve hatta 3. sezonunun da çekilmesini talep etti ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Henüz zeytin ağacı dizisinin 2 ya da 3. sezonunun çekilip çekilmeyeceği belli olmadı fakat bir açıklama yapıldığı sırada sizlere konu hakkında bilgi vereceğiz.

Tuba Büyüküstün kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aslen Erzurumlu olan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün 40 yaşındadır ve 5 Temmuz 1982 yılında dünyaya gelmiştir. Tam adı Hatice Tuba Büyüküstün olan ünlü isim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünü tamamlamıştır. 2011 ile 2017 seneleri arasında Gönülçelen isimli televizyon dizisi projesi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile dünya evine giren Tuba Büyüküstün'ün bu evlilikten Maya ve toprak adında ikiz kızları vardır. Ünlü çift Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almaları ile sevenlerin üzüntüye boğmuştur.