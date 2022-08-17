Ali Sunal ile Doğa Rutkay Yeni Filmlerinde Partner Olacak

Başarılı isim Ali Sunal 2013 senesinden bu yana Güldür Güldür Show ekibinin başında bulunarak güçlü bir performans sergiliyor. Hem televizyon ekranında hem de sahnede yer alarak seyirci kitlesine kahkaha attıran Güldür Güldür Show isimli proje ile yeni sezonda da sevenleri ile buluşacağını açıklayan ünlü oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

Proje skeçleri ile dikkat çekerken bazı zamanlarda siyasi konuları da ele alıyor ve özellikle kitlesini düşündürmeye sevk ediyordu. Diğer taraftan bazı dizilerde yapılan espriler de Güldür Güldür Show skeçlerinde yer alıyor ve bu işler sosyal medyanın gündeminde bulunuyordu. Ünlü oyuncu Ali Sunal Güldür Güldür Show programının yanı sıra yeni bir sürprize daha hazırlandıklarını ifade etti ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Bir sinema filminde yer alacak olan Ali Sunal filmin yapımcılığının BKM Film tarafından üstlenileceğini anlattı.

Söz konusu filmin başrolünde Doğa Rutkay ile Ali Sunal'ın başrolde yer alacağı belirtilirken Doğa Rutkay'ın bugüne kadar hayat vardiği rollerden çok farklı bir şekilde seyirci kitlesiyle buluşacağı açıklandı. Sevenlerinin ve seyirci kitlesinin kendisini bugüne kadar görmediği bir şekilde görgüsüz ve rüküş bir karakter hayat verecek olan Doğa Rutkay şimdiden merak konusu oldu. Diğer taraftan ünlü oyuncu Ali Sunal ise yine kendisini zorlayacak ve farklı bir karaktere Hayat vereceğini ifade ederken yeni sezon hakkında planlarını da açıkladı.

Yetenekli oyuncu Ali Sunal Güldür Güldür Show ile güzel şeyler yapacaklarını belirtirken daha öncesinde sürprizlerinin olacağını da ifade etti. O sürprizin toplantısını yaptıklarını belirten ünlü oyuncu, bu projenin bir film olacağını açıklarken kendisinin de değişik bir karaktere gayat vereceğini anlattı. Becerebileceğini umduğunu ve seyirci kitlesinin hayat vereceği karakter ile film projesini beğenmesini dilediğini belirten Sunal, büyük bir mutluluk yaşadığını anlattı. Ünlü oyuncu kendisini zorlayacak karakterlerin teklif edilmesi sebebiyle memnun olduğunu söylerken herkesin çok şaşıracağını da belirtti. Ali Sunal bir komedi filmi için sete çıkmaya hazırlanırken çok farklı bir rolde yer alacağını ve bu karakterin kendisini zorlayacak olması sebebiyle heyecan yaşadığını dile getirdi.

Ali Sunal kimdir, kaç yaşında, nereli, kimlerle evlendi?

44 yaşındaki usta oyuncu Ali Sunal 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kemal Sunal'ın oğlu olan Ali Sunal babasıyla beraber rol aldı Propaganda filmindeki Mahmut ile En Son Babalar Duyar isimli projedeki Mustafa rolleriyle adını duyurmuştur. 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Bahadır ile dünya evine giren Ali Sunal, 2012'de ise 1 yıllık evliliğini sonlandırma kararı almıştır. İlk evliliğinden 6 sene sonra Nazlı Kurbanzade ile dünya evine giren ünlü oyuncu, hala ikinci evliliğine devam etmektedir. Nazlı Kurbanzade ile olan evliliğinden Narin ile Nil adında 2 çocuğu olan Ali Sunal, bugüne kadar pek çok başarılı işe imza atmıştır. Ali Sunal'ın ebeveynlerinin adı Kemal Sunal ile Gül Sunal olurken ünlü oyuncunun Ezo Sunal isminde bir kız kardeşi de vardır. Güldür Güldür Show isimli tiyatro projesinin uzun bir süredir yönetmekte olan usta oyuncu Ali Sunal, bu sıralarda yeni bir film projesi ile gündeme geldi ve Doğa Rutkay ile filme başrolünde olacağını açıkladı.