Doğa Rutkay Kamal Kahraman İtfaiye Erini Evlatlarına Anlatacağını Söyledi

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kamal, Adana'da nöbette olduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Kılınç'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Evlatlarına bu kahramanları tek tek hatırlatacağını ve anlatacağını ifade eden ünlü oyuncu, açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti.

Çocuklarına merhametli, vicdanlı ve iyi bir insan olmayı, her türlü olumsuzluklara rağmen yüreklerinde bu duyguyu taşımalarını sağlayacağını ifade eden ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kamal, hayatını kaybeden itfaiye eri için de çok üzgün olduğunu belirtti.

Ülkenin dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayan orman yangınlarından pek çoğu ekiplerin çalışmaları ile kontrol altına alındı ancak bazı bölgelerde mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor. Orman yangınları sebebiyle ünlü isimler de dualarını ve yaşadıkları üzüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlarken ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kamal da sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

Adana'da nöbet tuttuğu sırada kalp krizi geçirmesi ardından hayatını kaybeden 46 yaşındaki Mustafa Kılınç isimli itfaiye erinin fotoğrafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kamal, paylaşımın altına duygusal bir mesaj yazmayı da ihmal etmedi.

Instagram hesabı üzerinden paylaşmış olduğu itfaiye fotoğrafın altına uzun bir açıklama da yazan ünlü oyuncu itfaiyenin evlatlarının en çok görmek istediği ve en heyecan duyduğu bir kurum olduğunu ifade etti. Hiç görmedikleri halde hayran oldukları bir kurum olan itfaiyenin çocuklarına okuduğu kitaplarda da hoşlarına gittiğini belirtti.

Kısa bir süre önce çocuklarını Kemerburgaz itfaiyesine götürdüklerini ve itfaiye erleri ile tanıştırdıklarını ifade eden ünlü oyuncu, bunu takipçilerinin bildiğini söyledi. Ancak o kahramanlardan acı haberler geldiğini de açıklayan Doğa Rutkay Kamal, 46 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Kılınç için büyük bir üzüntü duyduğunu yazdı.