Zero Covid, Çinli Xi İçin Tehlike Arz Ediyor

Başkentin yarısında, koruyucu kıyafet giyen yetkililer treni durdurdu, bindi ve megafonlarla yolculardan birinin bir Covid kümesine bağlı olduğu için herkesin inmesi gerektiğini duyurdu.

Çinliler, hükümetin ne yaptığını bildiğine inandıkları için, pandeminin başlarında bu tür taleplere çoğunlukla katıldılar. Şimdi, yetkililer böyle bir uygunluğa güvenemezler.

Yolcular, "Hayır! Neden inelim ki? Bu kişinin trene binmesine nasıl izin verdiniz?" diye bağırdı.

Ancak çok geçmeden yüzlerce kilometre uzaktaki bir izolasyon merkezine otobüsle götürüldüler.

Bu tür önlemler, Çin'in uzlaşmaz "sıfır Covid" stratejisinin bir parçasıdır. Başkan Xi Jinping, başka hiçbir yolun kabul edilemez olduğu konusunda defalarca uyardı.

Wuhan'daki ilk salgından sonra ülke, nüfusu başka yerlerde yaşanan yüksek ölüm oranlarından koruyan dev bir Covid koruma balonunun içinde tutuldu, ancak bunun bir bedeli ve artan siyasi riski var.

Çin'de Komünist Parti'nin her şeyden önce korktuğu şey büyük bir toplumsal huzursuzluk ve Bay Xi, bu yıl içinde yapılacak bir Parti kongresinde tarihi bir üçüncü döneme girmeden önce bunu görmek istemiyor.

Bir belirsizlik bulutu

Dünyanın geri kalanı Covid ile yaşamaya çalışırken, Çin hala virüsle mücadeleyi hemen hemen her şeyin üzerinde tutan tek büyük ekonomi.

Sözde sıfır Covid önlemleri, toplu test, izleme ve katı izolasyonu içerir. Sadece bir avuç vaka, şehir çapında bir sokağa çıkma yasağını tetikleyebilir.

Pekin son zamanlarda sadece birkaç enfeksiyon geçirdi, ancak 21 milyondan fazla sakininin kamu binalarına ve hatta köşe dükkanlarına erişmek için her üç günde bir PCR testleri için sıraya girmesi gerekiyor.

Bir Covid vakası doğrulandığında, bütün bir banliyö hızla kordon altına alınabilir. Özellikle işletmeler için zor oldu - mağazaların, barların ve restoranların kepenklerini tamamen indirdiği görülüyor.

Çin'deki herkes bir belirsizlik bulutu altında yaşıyor. Plan yapmak zordur ve insanların buna daha ne kadar dayanacağını merak ettirir.

Parti tüm bunlardan endişe duymuyorsa, öyle olmalıdır. Sakinler tekrar evlerine kapatılırsa, Şanghay'da isyanları hayal etmek zor değil .

Yine de Çin, Covid yaklaşımını değiştirdiğine dair hiçbir işaret göstermedi. Dünya bakıyor ve nedenini soruyor.

Kısacası, iki neden var: politika ve aşılar.

Çin'in aşı oranları hala çok düşük

Çin'in, ülkenin güvenli bir şekilde yeniden açılması için hala çok düşük olduğu görülen aşı oranlarında topu neden düşürdüğü açık değil. Yetkililer, yaygın bir salgının hastaneleri boğabileceğinden ve birçok ölüme neden olabileceğinden korkuyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan Profesör Liang Wannian Mart ayında yaptığı açıklamada, "Bazı savunmasız gruplar iki doz veya destekleyici aşı ile tam olarak aşılanmadı, bu yüzden öylece pes edemeyiz" dedi.

Aşı oranlarını artırmak için geç kalınmış bir hareket var - resmi verilere göre insanların %89'u iki kez aşı oldu, ancak uygun olanların yalnızca %56'sı aşı aldı .

Birkaç ay önce durum çok daha kötüydü.

Özellikle yaşlılar arasında endişe verici. Hong Kong'da ölenlerin büyük bir kısmı daha yaşlı ve aşısız.

Nisan ayındaki Şanghay salgını sırasında şehir yetkilileri, 60 yaş üstü kişilerin yalnızca %38'inin üç atış aldığını ve 80 yaş üstü kişilerin yalnızca 'inin ilk iki iğneyi aldığını söyledi.

Ülke genelinde, 80 yaşın üzerindekilerin sadece .7'si bir güçlendiriciye sahipti.

isteksizlik neden? Çin'deki birçok kişi için hükümetin Omicron varyantından önce Covid'i kontrol etmedeki başarısı, aşılamanın aciliyetini azaltmış gibi görünüyor.

Yetkililer, Covid'i denizaşırı bir sorun olarak tasvir ediyor, yurtdışından gelen yolcuları virüsü Çin'e getirmekle suçluyorlardı ve bu inanç yerleşti.

İnsanlar ayrıca BBC'ye, bazı doktorların, özellikle yaşlılar veya yüksek risk grubundaki hastalar için aşı olmamanın tehlikelerinden ziyade, aşı ile ilişkili tehlikeler konusunda altta yatan koşullara sahip olanları uyardığını söylediler.