Suriye: 3 Milyon Kişiye Gıda Yardımı

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin muhaliflerin elindeki kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi hayati yardım teslimatlarına yeniden yetki veren bir kararını veto etti. Türkiye'den gelen son güzergahın kapatılması, üç milyondan fazla insanı açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. BBC muhabiri Anna Foster, ülkeye girmesine izin verilen son BM yardım konvoylarından birini takip ediyor.

Ümmü Ali, yedi çocuğuna yemek pişirmek için bir tencere suyu dikkatle kaynatıyor. Ateşi, alevleri devam ettirmek için ne bulursa, karton ve çöp parçalarıyla besliyor. Yaptığı yemek küçük ve basit çünkü burada, İdlib kırsalındaki Al-Sadaqah kampında erzak kıt. Aldığı gıda yardımı için minnettar ama bu bile yeterli değil.

"Çocuklar her gün alüminyum kutu, naylon torba ve demir toplamak için çöp sahasına gidiyorlar. Onları bir kuruşa satıyorlar, sadece dört paket ekmek almaya yetiyor. Bu sadece bir öğün, bizim kahvaltımız için yeterli" diyor.

Umm, aldığı gıda yardımı için minnettar olduğunu söylüyor ama bu bile yeterli değil. Şimdi bu parseller tamamen durdurulacak.

BM, yıllarca süren mücadelenin zehirli karışımı, Covid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaşın ülke ekonomisini harap etmesi nedeniyle, ihtiyaç sahibi Suriyelilerin sayısının şu anda 11 yıllık iç savaş sırasında herhangi bir noktada olduğundan daha yüksek olduğunu söylüyor. Dünya Gıda Programı (WFP), gıda maliyetinin sadece iki yılda %800 arttığını söylüyor.

2014 yılında başlatılan devasa sınır ötesi operasyon, yalnızca Rusya'nın müttefiki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın izni olmadan gerçekleşmesine izin veren BM yetkisi nedeniyle var.

7 Temmuz sabahı New York'ta yapılacak bir Güvenlik Konseyi toplantısında yenilenmesi planlandı, ancak gün geçtikçe zamanlama ısrarla düştü. Akşamın erken saatlerinde diplomatlar, oylamayı Kurban Bayramı için planlanmış bir tatil olması gereken ertesi güne taşımak zorunda kalacaklarını kabul ettiler.

Sonunda iki oy çıktı. İlki, Norveç ve İrlanda tarafından hazırlanan bir uzlaşma üzerineydi. Bir üye anlaşmayı sona erdirmeyi seçmedikçe, altı aylık bir uzatma görecek ve otomatik olarak altı ay daha yenilenecekti. Ancak bu Rusya tarafından veto edildi.

Moskova, Ocak 2023'te aktif yenilemeyi gerektiren altı aylık bir uzatma olan alternatif bir teklif sundu. İngiltere, ABD ve Fransa buna karşı oy kullandı ve diğerleri çekimser kaldı.