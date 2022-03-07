Zelenskyy: Ukrayna Rusya'yı İşgal ve Bombardıman İçin Affetmeyecek

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Ukrayna'nın Rusya'yı başlattığı savaşın yol açtığı tüm kayıplar ve acılar için affetmeyeceğini söylüyor ve Rus güçlerini sivilleri hedef olmakla suçluyor.

Zelenskyy bu yorumları, Doğu Ortodoks Kilisesi geleneğine göre insanların birbirlerinden af dilediği özel bir dini gün olan "Af Pazarsı"nda yaptığı konuşmada yaptı.

"Affetmeyeceğiz, unutmayacağız, topraklarımızdaki bu savaşta zulüm yapan herkesi cezalandıracağız", dedi. Zelekskyy konuşmasında, "Bu dünyada mezardan başka sessiz bir yer olmayacak." dedi.

"Bugün Irpin'de bir aile öldürüldü - erkek, kadın ve iki çocuk. Tam yolda. Atış galerisindeki gibi. Şehirden yeni çıkmaya, kurtarılmaya çalıştıklarında. Tüm aile," dedi Ukrayna devlet başkanı.

Başkent Kiev'in dışındaki küçük bir kasaba olan Irpin'in belediye başkanı, iki yetişkin ve iki çocuğun bir merminin isabet ettiği sırada "gözlerimin önünde" öldürüldüğünü gördüğünü açıkladı.

"Bu arsızlık, onlar canavar. Irpin savaşta, Irpin teslim olmadı." oleksandr Markushyn Telegram'da yaptığı açıklamada, şehrin bir kısmının Rusların elinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Zelenskyy, batılı hükümetlerin işgal hakkında konuşamamasının "sessizliğini" damgaladığı şeyi de kınadı, şimdi on ikinci gününde.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Rusya'nın savaşı başlattığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da en az 364 sivil hayatını kaybetti, 759 kişi de yaralandı ve gerçek ölü sayısının daha yüksek olmasından endişe ediliyor.

Moskova, amaçlarının Rusya'nın eski Sovyet komşusunun tarafsız hale getirilmesi ve rusya'yı artık tehdit etmemesi için ülkenin "askerden arındırılması ve nazlaştırılması" yoluyla Rusça konuşan toplulukları savunmak olduğunda ısrar ederek, sadece askeri altyapıyı hedef aldığını söylüyor.

Ukrayna ve Batılı ülkeler bunu işgal için temelsiz bir bahane olarak reddettiler. Kiev'in Batılı müttefikleri, Rus ekonomisini boğmak ve Moskova'ya saldırısını durdurması için baskı yapmak amacıyla işletmelere, bankalara ve milyarderlere karşı benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladı.

Yetkililer ayrıca, Rusya' nın rotasını değiştirememesi halinde Rusya' nın petrol ithalatına yönelik olası bir yasak da dahil olmak üzere daha fazla cezai işlem uygulanabileceği konusunda da uyardılar.

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel yaptırımları savaş ilanıyla eşitledi ve Kiev'in tutumunun "Ukrayna devletçiliğinin geleceğini sorguya koyduğu" konusunda uyardı.

Zelenskyy, nato' nun bugüne kadar böyle bir eylemin çok daha geniş bir savaşa yol açacağı endişesiyle dışladığı Ukrayna üzerinde yabancı koruyucuların uçuşa yasak bölge dayatması yönündeki talebini yineledi.

Zelenskyy Pazar günü yaptığı açıklamada, "Dünya gökyüzümüzü kapatacak kadar güçlü." dedi.

NATO müttefikleri şimdiye kadar Ukrayna'nın uçuşa yasak bölge çağrılarını geri çevirdiler ve üst düzey ABD'li Senatör Marco Rubio Pazar günü bunun nükleer silahlı Rusya'ya karşı üçüncü dünya savaşına yol açabileceğini söyledi.

Putin, uçuşa yasak bölge uygulanması halinde "sadece Avrupa için değil, tüm dünya için muazzam ve felaket sonuçlar doğuracağı" tehdidinde bulunuyor.

Ukrayna'nın başkentinde askerler, ilerleyen güçlerin önünde duran son sağlam köprü olduğunu söyledikleri şeye patlayıcı yerleştirmek de dahil olmak üzere Kiev'e yönelik beklenen Rus saldırısına hazırlanıyorlar.

Pazar günü casper olarak adını veren bir savaşçı, geçmeye çalışırlarsa Ukraynalıların köprüyü havaya uçuracağını ve "biz bunu yaparken mümkün olduğunca çok düşman tankı batıracaklarını" söyledi.

Ukrayna ordusu Rusya'nınkiyle büyük ölçüde rakip değil, ancak profesyonel ve gönüllü güçleri şiddetli bir azimle karşı koydu. Kiev'de gönüllüler cumartesi günü orduya katılmak için sıraya girdiler.

Batı, Ukrayna'ya geniş çapta destek verdi, yardım ve silah sevkiyatı teklif etti ve Rusya'yı büyük yaptırımlarla tokatladı. Ancak Ukrayna'ya nato askeri gönderilmedi.

Ukrayna, onlarca ülkeden uluslararası bir gönüllü savaşçı lejyonu oluşturmayı planlıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'ya göre 20 binden fazla kişi gönüllü oldu, ancak kaç kişinin Ukrayna'da olduğu belli değildi.

BM'nin Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizi olarak adlandırdığı krizde 1,5 milyondan fazla insan ülkeyi terk etti.