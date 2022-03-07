Putin'in Rusya'sından Uzak, Tacikistan Halkı Yaptırım Acısı Hissediyor

Moskova'da yerli bir yardımcı olan Malika Abdilloyeva, başkent Duşanbe'de kız kardeşiyle yaşayan iki genç oğlunu desteklemek için her ay Tacikistan'a 10.000-20.000 Rus rublesi (94-188 dolar) gönderiyor.

Yakın zamana kadar, Abdilloyeva'nın aylık havaleleri 1.500-3.000 Tacikistan somonisi (132-265 $) değerindeydi. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında rublenin değerindeki düşüşten bu yana, 43 yaşındaki bekar annenin ailesi normal miktarın sadece üçte ikisini alıyor.

Ayda yaklaşık 35.000 ruble (329 dolar) kazanan Abdilloyeva, Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Çin ile sınırları paylaşan 9,5 milyon nüfuslu eski Sovyet cumhuriyetinde ailesini geçindirmek için fazladan bir iş üstlenmek yerine çok az seçenek görüyor.

El Cezire'ye konuşan Abdilloeva, "Eve gönderdiğim para artık büyüyen genç çocuklarım için yeterli olmadığı için başka bir yarı zamanlı iş bulmak zorunda kalacağım." dedi. "İyi beslenmek zorundalar ve okul malzemelerine ihtiyaçları var."

Rusya'yı Ukrayna'yı işgali nedeniyle cezalandırmayı amaçlayan Batı liderliğindeki yaptırımlar, Rusya'dan gelen havalelerin gayri safi yurtiçi hasılanın (GsyİH) dörtte birinden fazlasını oluşturduğu Tacikistan'da geçim kaynaklarını sarsıyor. Rus para biriminin geçen haftadan bu yana yüzde 30'dan fazla kaymasıyla, Tacik göçmen işçiler havalelerinin bir gecede üçte bir oranında etkili bir şekilde küçüldüklerini gördüler.

"Şimdilik, işverenlerimin durumuma merhamet edip bana yardım etmelerini umarak, tüm temel ihtiyaçlardan tasarruf edeceğim." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı "özel bir askeri operasyon" emri verinden bu yana Rusya'daki diğer birçok Tacik göçmen işçi, ülkeyi "denazifiye" etme ve insanları "zorbalık ve soykırımdan" koruma gereğini iddia ederek işlerini kaybetti.

Bir şantiyede ve daha sonra Yandex kuryesi olarak çalışan Emomali Saidzod, Moskova'da istikrarlı bir iş bulmakta zorlandıktan sonra savaşın başlamasından iki gün sonra Tacikistan'daki evine döndü.

El Cezire'ye konuşan Saidzod, "Rusya'da kalmak anlamsızdı." dedi. "Şirketler personellerini azaltıyor ve boş iş yoktu. Eve dönmeye karar verdim."

Rusya'da aylık 35.000 ila 45.000 ruble arasında bir ücret kazanan Saidzod, gelirine bağlı olarak ebeveynleri, eşi ve yedi aylık kız bebeğiyle geniş ailesinin tek geçim kaynağı.

"Artık memleketimde tamamen işsizim", dedi. "Eve döndükten sonra burada durumun daha da kötüleştiğini görüyorum. Mart başından beri Rusya'ya uçuşlar iptal ediliyor veya erteleniyor."

Rusya'dan gelen havaleler, ortalama aylık maaşın 250 doların altında olduğu ve kişi başına GsyİH'nın Bangladeş'in yarısından daha az olduğu Orta Asya cumhuriyetlerinin en yoksulu olan Tacikistan'daki aileler için bir can simididir.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından patlak veren bir iç savaşın ardından, Tacik vatandaşları toplu olarak çalışmak için Rusya'ya göç etmeye başladı ve ekonomik iyileşme için çok önemli bir destek sağlayacak fonları geri gönderdi.

Rusya Federal Göç Servisi, ülkede bir milyondan fazla Tacik göçmenin çalıştığını tahmin ediyor. Tacikistan Çalışma Bakanlığı, her yıl yaklaşık yarım milyon Tacik'in iş aramak için Rusya'ya gittiğini belirterek bu tür tahminleri küçümsedi.

Tacikistan Ulusal Bankası bünyesindeki Araştırma Enstitüsü tarafından 2019 yılında yapılan bir ankete göre, Tacik ailelerin yaklaşık yüzde 70'i havalelere, geri kalan yüzde 30'u ise akrabaların yardımına ve kendi kazançlarına güveniyor. Rusya Merkez Bankası'na göre, sadece 2019 yılında göçmen işçiler Tacikistan'a 2,5 milyar dolardan fazla para gönderdi.

Rusya Merkez Bankası'na göre, Rusya'dan Tacikistan'a yapılan havaleler 2021'in ilk dokuz ayında 1,3 milyar dolara geriledi ve COVID-19 salgını ve sıkı göç kurallarının sıkılaştırılması sonucunda 2019'un aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş yaşandı.

Dünya Bankası verilerine göre, düşüşe rağmen havalelerin Tacikistan'ın 2021 yılındaki GsyİH'sının yüzde 28'ini oluşturduğu tahmin ediliyordu.

Havalelere güvenen Tacik hanelerin çoğunluğu için, daha zayıf bir ruble, gıda ve diğer temel ihtiyaçlar için daha az para anlamına gelir. Resmi dolar kuru şimdilik nispeten sabit kalırken, karaborsada yükselişe geçerek ekonominin durumu ve ülkedeki gıda ve akaryakıt fiyatları için bir uyarı zili çalıyor.