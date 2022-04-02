Zelenskyy: Rusya 'Yavaş Ama Göze Çarpan' Çekilme Yapıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rus güçlerinin ülkenin kuzey bölgelerinden çekilmesinin "yavaş ama göze çarpan" olduğunu söyledi, ancak Moskova'nın doğu ve güneyde "güçlü grevleri" pekiştirdiği ve hazırladığı konusunda uyardı.

Zelenskyy, ülkenin doğusundaki durumun "son derece zor" olduğunu, Mariupol gibi kuşatılmış şehirlerde mahsur kalan binlerce sivil için tahliye çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Cumartesi günkü son video konuşmasında "İlerlip dikkatle ilerliyoruz," dedi.

Rusya, hafta başında Ukrayna'nın başkenti ve kuzeydeki Çernihiv kenti yakınlarındaki askeri faaliyetleri azaltacağını söyledikten sonra kara kuvvetlerinin bir kısmını Kiev çevresindeki bölgelerden çekmeye devam etti.

Rus askerlerinin çekildiği Kiev'in eteklerinde, hasarlı arabalar, şimdi harabe halinde olan, genç aileler arasında popüler bir banliyö bölgesi olan Irpin sokaklarını sıraladı. Acil servis çalışanları, enkaz halindeki bir köprünün üzerinden yaşlı insanları sedyeyle taşıyarak güvenli bir yere taşıdı.

Ancak Zelenskyy, geri çekilen Rus güçlerinin, evler ve cesetler de dahil olmak üzere "tüm bölgede" mayın bırakırken başkentin dışında "tam bir felaket" yarattığı konusunda halkını uyardı.

"Bütün bölgeyi kazıyorlar. Onlar maden evleri, madencilik ekipmanları, hatta öldürülen insanların cesetleri." dedi. "Bir sürü tripwire var, bir sürü başka tehlike."

Ukrayna ordusu, Kiev ve Çernihiv bölgelerindeki 29 yerleşim yerini geri aldığını açıkladı.

Yine de Ukrayna ve müttefikleri, Kremlin'in iddia ettiği gibi pazarlık masasında güveni desteklemek için gerginliği azaltmadığı, bunun yerine askerlerini ikmal edip ülkenin doğusuna kaydırdığı konusunda uyardı. Bu hareketler, ülkenin doğusunda Mariupol'un da yer aldığı çoğunlukla Rusça konuşulan Donbas bölgesine yönelik yoğun bir saldırı hazırlığı gibi görünüyor.

Zelenskyy, Rusya'nın askerleri yeniden konuşlandırırken önümüzdeki zorlu savaşlar konusunda uyardı. "Daha da aktif bir savunmaya hazırlanıyoruz." diyen Başbakan şöyle devam etti: "Savunmanın daha da aktif olması için hazırlık yapıyoruz."

Yetkili, Rusya'nın güçlerini toplaması ve "yeni güçlü darbelere hazırlanması" ile doğudaki durumun "son derece zor" olduğunu söyledi. Bakan, Ukrayna'nın "aktif" bir savunma hazırlığında olduğunu da sözlerine ekledi.

"Tekrar vurguluyorum, önümüzde zorlu savaşlar var. Tüm testleri çoktan geçtiğimizi düşünemeyiz."

Derinleşen insani kriz

Bakanın açıklaması, kuşatılmış Mariupol kentindeki insani krizin derinleşmesi ve Rus güçlerinin üst üste ikinci gün tahliye operasyonlarını engellemesiyle de geldi.

Parçalanmış ve kuşatılmış güney liman kenti Mariupol, savaşın en kötü acılarından bazılarını gördü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakalanması, ülkesine 2014 yılında Ukrayna'dan ele geçirilen Kırım'a kesintisiz bir kara köprüsü kazandırarak büyük bir ödül olacak.

Savaş öncesi 430 bin olan yaklaşık 100 bin kişinin kentte kaldığına inanılıyor. Haftalarca süren Rus bombardımanı ve sokak çatışmaları ciddi su, gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısına yol açtı.

Kızılhaç sözcüsü Ewan Watson, "Mariupol'da yaşayanların yaşadığı dehşeti tanımlamak için sıfatlarımız tükeniyor." dedi.

Zelenskyy, Cuma günü 3 binden fazla kişinin Mariupol'den ayrılabildiğini söyledi.

Bakan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kiev ziyaretinde fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile insani felaketi görüştüğünü söyledi.

Zelenskyy, "Avrupa'nın Mariupol'ümüzde olup bitenler hakkında sessiz kalma hakkı yoktur." dedi. "Tüm dünya bu insani felakete cevap vermeli."

Zelenskyy, Cuma günü video bağlantısıyla gerçekleşen son müzakere turu hakkında hiçbir şey söylemedi. Hafta başında yapılan bir müzakere turunda Ukrayna, çok sayıda başka ülkeden gelen güvenlik garantileri karşılığında NATO'ya katılım hedefinden vazgeçip kendisini tarafsız ilan etmeye istekli olacağını söyledi .

İşgal, Ukrayna'dan dört milyondan fazla mülteciyi sürdü.