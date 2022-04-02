Mali: Askeri Operasyonda 200'den Fazla Savaşçı Öldü

Mali ordusu, Sahel devletinin merkezinde düzenlediği bir operasyonda 203 savaşçıyı öldürdüğünü belirtirken, ülkedeki Birleşmiş Milletler barış gücü misyonu sivil ölümleri haberlerini duyduğunu ve bunun insan hakları endişelerini artırdığını açıkladı.

Ordu cuma günü yaptığı açıklamada, askeri operasyonun 23-31 Mart tarihleri arasında Mali'nin merkezindeki Mora bölgesinde gerçekleştiğini söyledi. Ordudan yapılan açıklamaya göre, 51 kişi tutuklandı ve büyük miktarda silah ele geçirildi.

Duyuru, mali'de bu hafta çıkan çok sayıda sosyal medyada Mora'da aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişinin öldürüldüğü iddiasıyla geldi.

AFP haber ajansı, ordunun iddia edilen ölü sayısını veya sosyal medyada çıkan haberleri doğrulayamadı.

Mali'nin çatışma alanlarına erişimin zayıf olması ve bağımsız bilgi kaynaklarının nispeten az olması, hükümet veya silahlı gruplar tarafından sağlanan rakamların doğrulanamaması anlamına geliyor.

"Mali ordusu, sosyal medyada Mora köyünde 300 sivilin öldürüldüğüne dair söylentilerin ardından bir açıklama yayınladı ve bunun bir 'terörist fiefdom' olduğunu söylediler. 300'den fazla 'teröristi' etkisiz hale verdiklerini söylediler." dedi.

Haque, Mali devletinin bölgenin El Kaide ve IŞİd (IŞİd) ile bağlantılı gruplar tarafından kontrol edildiğine inandığını söyledi. Bu yüzden bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirmek için bir itme oldu.

"Ancak sorun şu ki, kimse gerçekten neler olduğunu bilmiyor, bu operasyonların yapıldığı bölgeye çok az erişim var. Mali'de olup bitenleri haber yaptıkları için bir dizi yabancı gazeteci ülkeden atıldı."

'İşkence ve yargısız infaz iddiaları'

Yaklaşık 21 milyon nüfuslu yoksul bir ülke olan Mali, komşu Burkina Faso ve Nijer'e yayılmadan önce 2012 yılında ortaya çıkan silahlı bir ayaklanmayı kontrol altına almak için mücadele etti.

Ülkenin geniş arazileri sayısız isyancı grup ve milis tarafından kontrol ediliyor ve çatışmalarda binlerce asker ve sivil öldürüldü.

Mali'nin donanımlı olmayan ordusu da çatışmalar sırasında sık sık suistimallerde bulunmakla suçlanıyor.

AFP tarafından görülen bir habere göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres geçtiğimiz günlerde Güvenlik Konseyi'ni Mali'nin terörle mücadele çabalarının "sivil halk için felaket sonuçlar doğurduğı" konusunda uyardı.

Mali ordusu Cuma günü yaptığı açıklamada, insan hakları ve uluslararası hukuk tarafından yönlendirildiğini söyledi ve "karalayıcı spekülasyonlara karşı itidal" çağrısında bulundu.

El Cezire'den Haque, "Bu, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Mali ordusu ve Fransızca bilmeyen "beyaz askerler" tarafından sivillere yönelik işkence ve yargısız infaz iddiaları üzerine hazırladığı ve belki de Rus savaşçıların işkence ve cinayetlere karıştığını ima eden bir raporun hemen ardından geliyor." dedi.

"Bu, tarihinin en pahalı ve en büyüğü olan BM operasyonunu biraz zor durumda bırakıyor. BM'deki pek çok kişi arasında tedirginlik hissi var."

Ülkede son haftalarda şiddet olaylarında belirgin bir yükseliş yaşandı. BM Cuma günü yaptığı açıklamada, Mali'deki çatışmalardan kaçan binlerce kişinin Nijer'e ulaştığını açıkladı.

Bir gün önce, MINUSMA olarak bilinen BM barış misyonu, Burkina Faso ve Nijer sınır bölgesinde güvenliğin "önemli ölçüde kötüleştiğini" söyledi.