Zelenskyy Rus Ateş Gücünden Yakınıyor

Ukrayna, Rusya'nın ülkenin doğusundaki Donbas bölgesindeki şehirler için savaşları yoğunlaştırmaya hazırlandığı konusunda uyardı; burada Rusların hafta sonu bir konut binasına düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi ve ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'da roketler altı kişiyi öldürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy bir gece konuşmasında, Doğu Ukrayna Pazartesi günü, Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kasabasına Rus füze saldırısının ardından 31 kişinin öldüğü teyit edilen haftalarca süren bir Rus saldırısının ana odak noktası olmaya devam etti.

Cumartesi günü geç saatlerde düzenlenen füze saldırısı, çoğunlukla yakındaki fabrikalarda çalışan insanların yaşadığı bir kasaba olan Chasiv Yar'ın yerleşim bölgesinde üç binayı yok etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Chasiv Yar yakınlarında bir Rus saldırısında "300'den fazla" Ukraynalı savaşçının öldürüldüğünü iddia etti, ancak bir tarih veya daha fazla ayrıntı vermeden.

Chasiv Yar'da kurtarma ekipleri Pazartesi günü beş katlı apartmanın enkazının altında hala hayatta olan iki kişiyle sesli temas kurdu ve acil servis ekipleri, iki düzine kadar insanın sıkıştığı beton enkazdan sağ kalanları çıkaran işçilerin bir videosunu yayınladı.

Luhansk bölgesindeki doğu Ukrayna bölgelerini ele geçirmek için uzun savaşlar veren Rus birlikleri, şimdi tüm Donbas'ın kontrolünü ele geçirmeye çalışırken odaklarını komşu Donetsk'e çeviriyor.

Askeri uzmanlar, Rusya'nın kara kuvvetleri tarafından yeni bir toprak arayışının önünü açmak için topçu ateşi kullandığını söylüyor.

Ukrayna ordusu, ülkenin doğu bölgesinin Pazartesi günü sürekli bombardıman altında olduğunu ancak Rus kara saldırılarının neredeyse durdurulduğunu söyledi.

Ordu, Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde şimdiye kadarki en ağır saldırılarından bazılarını başlatmayı planladıklarını söyledi.

Ordu, Ukrayna'nın kontrolü altındaki iki ana şehre atıfta bulunarak, "Kramatorsk ve Bakhmut yönünde muharebe operasyonlarını yoğunlaştırmaya hazırlanan düşman birimlerinin işaretleri var" dedi.

Moskova'nın doğuya doğru yavaş, topçu öncülüğünde ilerlemesi - Batı tarafından sağlanan topçuların son teslimatlarının cesaretlendirdiği şiddetli Ukrayna direnişine rağmen - Rus kuvvetlerinin işgalin başlangıcında başkent Kiev'i ele geçirmedeki başarısızlığı ile tezat oluşturuyor.

"Bu tam bir terörizmdir!"

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv'de bölge şefi Oleg Synegubov, Pazartesi günü Rus roket ateşinin “bir alışveriş merkezi ve sivil konutları” vurduğunu söyledi.

Interfax-Ukrayna haber ajansının savcılardan aktardığına göre, roket ateşi sırasında “geçerek geçmekte olan” 17 yaşındaki bir çocuk ve babası da dahil olmak üzere altı sivil öldürüldü.

“Sadece sivil yapılar - bir alışveriş merkezi ve barışçıl Kharkiv sakinlerinin evleri - Rusların ateşi altında kaldı. Özel evlerin bahçelerine çok sayıda mermi isabet etti. Garajlar ve arabalar da yok edildi, birkaç yangın çıktı, ”diye yazdı Synegubov, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a.

"Bu tam bir terörizmdir!" dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte Pazartesi günü Kiev'e yaptığı ziyarette ülkesinin Ukrayna'ya daha uzun menzilli topçu tedarik edeceğini söyledi ve savaşın muhtemelen bir süre daha devam edeceğini tahmin etti.

Rutte, Başkan Zelenskyy ile düzenlediği basın toplantısında, "Bu savaş umduğumuzdan veya beklediğimizden daha uzun sürebilir" dedi.