Halkbank Para Kartı Bulunanların Dikkatine! 100 TL ödeme yapıyor

Elinde Halk Bankası para kartı bulunanlar için sevindirici bir haber geldi. Kamu Bankası yapmış olduğu açıklama ile Kurban Bayramı'na özel olarak kampanya başlattığını duyurmuş bulunuyor. Başlatmış olduğu bu kampanyaya göre 17 Temmuz'a kadar yapılacak olan alışverişlerde 100 TL'ye Varan parafpara verilecek.

Günümüzde birçok kişi banka kartlarını aktif olarak kullanabiliyor. Bankalar ise müşterilerini memnun etmek için bazı kampanyalara başvurabiliyor. Bu kampanyalardan bir tanesi de Halkbank tarafından yapıldı. Bankalar bu kampanyaları müşterilerini memnun etmek için özel günler için uyguluyor.

Halkbank Paraf kartı olanlar için Kurban bayramına özel olarak kampanya yapıldı. Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre 1 ile 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında akaryakıt market ve restoran sektöründe Paraf ile Yurtiçi bütün banka postlarından yapılmış olan ₺250 ve üzeri ilk harcamadan sonraki her 250 TL ve üzeri harcamaya 20 TL toplam olarak 100 TL parafpara verilecek. Diye açıklamada bulundu.

Halkbank Tarafından Yapılan Kampanyanın Ayrıntıları

1 ile 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında akaryakıt Market ve Restaurant sektöründe para bile yurtiçi bütün banka poslarından yapılmış olan ₺250 ve üzeri harcamadan sonraki her ay 250 TL ve üzeri harcamaya 20 TL toplam olarak 100 TL parafpara verilmiş olacak.

Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan evvel taraf mobil uygulamasından kampanyanın hemen katıl butonuna tıklanması veya yurt içinde ödül yazıp 3404'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 3444'e kısa mesaj gönderilmesi gereklidir.

Kampanya müşteri bazlı olup bir müşteri kampanya bir defa katılabilir ve en fazla 100 TL parafpara kazanma imkânı vardır.

Aynı gün aynı iş yerinden gerçekleştirilecek olan harcamaların ilki kampanyaya dahil olmayacaktır. Bir kart ile kampanyaya katılım yapılmış olduğunda müşterinin bütün kartları kampanyaya dahil olacak. Hedefe ulaşılan harcama hangi kart ile yapılmışsa para ödülü o karta yansıtılmış olacak.

Alışverişin gerçekleştirildiği iş yerinin sistemde kayıtlı sektör bilgisinin doğru olmasının sorumluluğu iş yerine ait olacaktır.

Kazanılan Paraf Paralar Bir Gün Sonra Yüklenecek

Kazanılmış olan paraf paralar iş yeri tarafından pos üzerinden gerçekleşecek gün sonu işlemi aracılığı ile kazanım sağlanan işlemin banka sistemine ulaşmasından bir sonraki gün sistem tarafından yüklenmiş olacak. Para parafly sanal kartlar ve ilave kartlar sanal postan yapılan işlemler kampanyaya dahil olmayacak.

Para debit Business kartlar ticari kartlar parafree ve halkcartlar, paraf para kullanılarak yapılan işlemler iptal ve iade işlemleri kampanyaya dahil olmayacaktır.

Kampanyaya sadece restoran market ve akaryakıt sektöründe hizmet vermiş olan iş yerleri dahil olacaktır.

Parafpara transfer işlemi Paraf para kullanımı olarak geçerli sayılmayacaktır. Transfer edilen para paralar geri alınacaktır.

Kampanyadan kazanılmış olan para paraların son kullanma tarihi 31 08,2022 saat 21.59' olacaktır. Kullanımı gerçekleşmeyen paraf paralar 01.09.02 tarihinde tekrardan alınacaktır.

Kampanyanın ayrıntılarında yapılmış olan açıklama şu şekilde yer alıyor 1 ile 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında akaryakıt market ve restoran sektöründe Paraf ile yurtiçi bütün banka poslarından gerçekleştirilmiş olan 250 TL ve üzeri ilk harcamadan sonraki her 250 TL ve üzeri harcamaya 20 TL hediye verilecek. Toplam olarak 100 TL'yi bulan parafpara hesaplara yatırılmış olacak. Kampanyaya katılmak için harcama yapılmadan ilk önce para mobil uygulamasından kampanyanın hemen katıl butonu tıklanarak veya yurt içinde ödül yazıp 3404'e kısa mesaj gönderilmesi gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 3444 kısa mesaj gönderilmesi gerekiyor.