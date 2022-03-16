Zelenskyy ABD Kongresi'ne Yalvardı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rusların binlerce kişinin ölümüne ve üç milyondan fazla mültecinin Doğu Avrupa'ya ittiği işgallerine devam etmesi nedeniyle, amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden uçuşa yasak bölge ve son kamuoyu yardım çağrısında daha fazla yaptırım istedi.

"Şu anda sana ihtiyacımız var. Sizi daha fazlasını yapmaya çağırıyorum." diyen Zelenskyy Çarşamba günü Kiev'den video ile ABD Kongresi'ne seslendi.

Zelenskyy, ABD'ye daha önce yaptığı yardımlar için teşekkür etti ve Başkan Joe Biden'a "Ukrayna'nın ve demokrasinin tüm dünyada savunulmasının samimi bağlılığı için kişisel katılımı" için övgüde bulundu.

Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık askeri ve mali desteği onayladı, ancak Zelenskyy'nin çağırdığını askeri jetler ve uçuşa yasak bölge değil. Beyaz Saray, bu eylemlerin askeri bir tırmanış olarak görüleceğini ve ABD'nin savaşa çekilmek istemediğini söyledi.

Ukrayna lideri uçuşa yasak bölge hakkında, "Eğer bu çok fazla şey istemekse, bir alternatif sunuyoruz. Ne tür savunma sistemlerine ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz."

Çarşamba günü ilerleyen saatlerinde Biden, ABD' nin Ülkenin Rusya' nın işgaline karşı savunmasına yardımcı olmak için Ukrayna' ya 800 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı sağlayacağını duyurdu.

Biden gazetecilere verdiği demeçte, pakette Ukrayna halkına ateş eden "uçakları ve helikopterleri durdurmak için" 800 uçaksavar sisteminin yanı sıra omuza monte edilmiş binlerce füze, makineli tüfek, bomba atar ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere diğer ekipmanların yer alıyor.

Biden, "Bu uzun ve zor bir savaş olabilir, ancak Amerikan halkı, Putin'in sivil halka yönelik ahlaksız, etik dışı saldırıları karşısında Ukrayna halkına desteğimizde kararlı olacaktır." dedi. "Ukrayna'ya önümüzdeki tüm zor günlerde savaşacak ve kendilerini savunacak silahlar vereceğiz."

Zelenskyy Kongre'ye hitaben yaptığı konuşmada, ABD'li milletvekillerini ABD'nin Rusya'ya uyguladığı ekonomik ve siyasi yaptırımları genişletmeye de çağırmıştı.

Abd'nin Ukrayna'daki saldırganlığın sorumlularıyla ilişkilerini kesmeyen ve tüm limanlarını Rus mallarına kapatan tüm Rus siyasetçilere yaptırım uygulanmasını istedi. Yetkili ayrıca, ABD'li şirketleri "kanımızla dolu olduğu için" Rus pazarını terk etmeye de çağırdı.

Ukrayna devlet başkanının ABD Kongresi'ne katılması, daha fazla askeri destek ve uçuşa yasak bölge için benzer itirazlarda bulunduğu İngiliz Avam Kamarası ve Kanada Parlamentosu'ndan öncekileri izledi.