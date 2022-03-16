Ukrayna'da Savaşın Üçüncü Haftasında İnsan Maliyetleri Artıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üçüncü haftasını tamamlarken, Kiev, Mariupol, Chernihiv ve Kharkiv çevresinde kuşatmalar sıkılaştı ve Rusya şehir merkezlerinin kalbine hastaneler, okullar ve yüksek apartman bloklarını hedef alan füzeler fırlattı.

Birleşmiş Milletler, üç milyondan fazla Ukraynalının şu anda mülteci olduğunu ve iki milyonun ülke içinde yerinden edildiğini söylüyor. Ukraynalı yetkililer binlerce sivilin öldüğünü söylüyor.

"Bir çocuk hastanesi. Bir doğum hastanesi. Rusya Federasyonu'nu nasıl tehdit ettiler?" diye soran Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, 9 Mart'ta Rusya'nın Mariupol ve Zhytomyr'deki hastaneleri bombalamasının ardından gece video adresinden yaptığı konuşmada, "Rusya'nın mariupol ve Zhytomyr'deki hastaneleri bombalamasının ardından, Rusya Federasyonu'nu nasıl tehdit ettiler?" diye sordu.

Kiev'in merkezine de bombalar düştü, çünkü ilerleyemediği anlaşılan Rus askerleri 15 kilometre öteden füze gönderdi.

"Rus birlikleri metodik olarak hayatımızı cehenneme çeviriyor. İnsanlar gece gündüz yiyecek, su ve elektrik olmadan yeraltında oturmak zorundalar." dedi.

Rusya, Ukraynalılara ve özellikle Mariupol limanına psikolojik savaşı tırmandırdı. Bir Rus hava saldırısı 10 Mart'ta şehre doğru sözde güvenli bir koridoru vururken, Rus askerleri 12 Mart'ta şehir için bir insani yardım konvoyunu yağmaladı ve iki gün sonra bir başkasını engelledi.

Ayrı bir gelişmede, 12 Mart'ta bir Rus hava saldırısı batıya giden bir trene çarparak sivilleri doğudan tahliye etti ve bir kişi öldü.

Polonya, Romanya ve diğer Avrupa Birliği destinasyonlarına gidenler genellikle yıkım, sevdiklerinin ölümü ve aile ayrılığı nedeniyle travma yaşıyorlar.

UNHCR iletişim görevlisi Zoran Stevanovich, "Az önce Mykolaiv'li 13 yaşındaki bir genç olan yana ile konuştum, ailesiyle birlikte tahliye edildi." dedi. "içinde oldukları durumu tam olarak kavrayamıyor. Nereye gideceklerini bilmiyorlar, ancak [wi-fi] hotspot'u olduğu için mutlu ... Yaşlılar muhtemelen en savunmasız ve zihinsel olarak en zor durumdalar." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Polonya MiG-29 savaş jetlerinin transferini onaylamak yerine Ukrayna'ya uçaksavar savunma sistemleri sağlamayı araştırdığını söyledi. Polonya MiG-29'larını Ukrayna'ya devretmek için istekli olmasına karşın, başbakanı Mateusz Morawiecki bunun tüm NATO üyeleri tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.