Cumhurbaşkanlığı internet sitesine göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Cumartesi günü Kiev'in Almanya büyükelçisinin yanı sıra diğer birçok üst düzey yabancı elçiyi görevden aldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy’nin Almanya büyükelçisi ile diğer elçileri kovması ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, elçilere yeni işin verilip verilmeyeceği de kesinlik kazanmadı ve konu ile ilgili yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Ukrayna’nın harekete gerekçe göstermeyen bir kararname ile Hindistan, Almanya, Norveç, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan büyükelçilerinin görevden alındığını duyurması da dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı ve sonraki alınacak karar araştırıldı.

Harekete gerekçe göstermeyen bir kararname ile Ukrayna'nın Almanya, Hindistan, Çek Cumhuriyeti, Norveç ve Macaristan büyükelçilerinin görevden alındığını duyurdu.

Elçilere yeni iş verilip verilmeyeceği hemen belli değildi.

Zelenskyy, diplomatlarını Rusya'nın Şubat ayını savuşturmaya çalışırken Ukrayna'ya uluslararası destek ve askeri yardımda bulunmaya çağırdı. 24 istila. Aynı zamanda hassas bir konu olarak görülen Kiev’in Almanya ile ilişkileri dikkat çekti. Sizler için haberimizin devamında Kiev ile ilgili detaylı bilgileri aydınlatıcı bir şekilde hazırladık.

Kiev'in Rusya enerji kaynaklarına ve aynı zamanda Avrupa'nın en büyük ekonomisine büyük ölçüde bağımlı olan Almanya ile ilişkileri özellikle hassas bir konu oldu. Güncel olarak her iki başkentin de Kanada’da bakım görmekte olan Alman yapımı bir türbinle çeliştiği öğrenildi ve konu hakkında neler yaşanacağı merak konusu haline geldi.

İki başkent şu anda Kanada'da bakım gören Alman yapımı bir türbinle çelişiyor. Almanya, Ottawa'nın Avrupa'ya gaz pompalamak için türbini Rus doğal gaz devi Gazprom'a iade etmesini istiyor.

Kiev türbin tutmaya çağırdı Kanada, Rusya nakliye Moskova uygulanan yaptırımların ihlali olacağını söyledi.