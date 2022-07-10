Rusya Ukrayna’yı Tehdit Ediyor!

Yetkililer, ABD'nin kötü huylu bir G-20 toplantısının ardından Çin'i işgale karşı Batı ile aynı hizaya getirmeye çağırdığı sırada Ukrayna kuvvetlerinin Cumartesi günü Rus birliklerini çeşitli cephelerde tutmak için savaştığını söyledi.

Valisi, kuzeydoğudaki Harkiv kentine düzenlenen füze saldırısında üç sivilin yaralandığını, ancak Rusya'nın başlıca saldırılarının güneydoğusunda Luhansk ve Donetsk ' te yoğunlaştığını söyledi.

Çatışmanın Şubat ayında başlamasından önce bir kısmı Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından tutulan bu iki il, Donbass'ın doğu sanayi bölgesini oluşturuyor.

Ukraynalı yetkililer Cumartesi günü her ikisinde de grev bildirirken, İngiltere Savunma Bakanlığı Moskova'nın Ukrayna yakınlarındaki Rusya'nın dört bir yanından yedek kuvvetler topladığını söyledi.

Donetsk bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, Telgraf mesajlaşma servisinde bir Rus füzesinin cephe gerisindeki bir kasaba olan Druzhkivka'ya çarptığını ve diğer nüfus merkezlerinin bombardımanını bildirdiğini söyledi.

Luhansk Valisi Serhiy Gaidai Telegram'da yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat depolarını vuran müteakip bir Ukrayna karşı saldırısının Moskova'yı saldırısını durdurmaya zorlamasına rağmen, Rus kuvvetlerinin "tüm cephe hattı boyunca ateş ettiğini" söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Luhansk eyaletinin tamamında kontrol sahibi olduğunu iddia eden Rusya, sivilleri hedef almayı reddediyor.

Bu arada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Kiev'in yurtdışındaki kıdemli elçilerinden birkaçını görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayınlanan bir kararnamede Zelenskyy, büyükelçileri Almanya, Hindistan, Çek Cumhuriyeti, Norveç ve Macaristan'a kovmak için hiçbir neden vermedi. Zelenskyy, diplomatlarını Rusya'nın ilerlemesini yavaşlatmak için uluslararası destek ve üst düzey silahlar hazırlamaya çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden Cuma günü Ukrayna için dört ilave yüksek hareket kabiliyetine sahip topçu roket sistemi (HIMARS) de dahil olmak üzere 400 milyon dolara varan bir silah paketi imzaladı.

Zelenskyy o silahların öncelikli ihtiyaçlar olduğunu söyledi. Buna karşılık, Washington'daki Rus Büyükelçiliği, ABD'nin "çatışmayı ne pahasına olursa olsun uzatmak" istediğini söyledi."