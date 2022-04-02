Zelensky: Rusya Kara Mayınları Yerleştiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, geri çekilen Rus askerlerinin kara mayınlarını geride bırakarak "felaket" durumu yarattığını söyledi.

Zelenskyy, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyinden çekildiğine dair "gözle görülür" işaretler olduğunu söylemesine karşın, doğuda daha fazla savaşın önde olduğunu söylüyor.

Kızıl Haç, Cuma günü bir konvoyun geri dönmek zorunda kalması üzerine, Ukraynalı sivilleri kuşatma altında bulunan Mariupol kentinden tahliye etmek için yeni bir girişimde bulunmak üzere.

zorunda kalması üzerine, Ukraynalı sivilleri kuşatma altında bulunan Mariupol kentinden tahliye etmek için yeni bir girişimde bulunmak üzere. Genel Sekreter Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler'in insani yardım şefinin pazar günü Moskova'ya, ardından da ateşkes çabalarını görüşmek üzere Kiev'e gideceğini söyledi.

ABD, Ukrayna'ya ek güvenlik yardımının yanı sıra potansiyel bir Rus kimyasal saldırısına yanıt vermek için malzeme sağladığını söylüyor.

UNESCO, savaşta düzinelerce Ukrayna kültür sitesinin zarar gördüğünü söylüyor .

İsviçre'de binlerce kişi Ukrayna savaşına karşı yürüdü

İsviçre'nin başkenti Bern'de toplanan binlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'daki yıkıcı savaşına son verilmesini talep etti.

Organizatörlere göre, Ukrayna bayrağının mavi ve sarı renginde, gökkuşağı renkli barış pankartlarıyla serpilerek yaklaşık 10 bin gösterici şehrin içinden geçti.

"Hepimiz Ukraynalı sivilleriz", bir pankartı okudu, kışlık palto ve yün şapkayla paketlenmiş bir kadın İsviçre hükümeti ve Parlamentosu'na ev sahipliği yapan Federal Saray'a doğru yürüyordu.

Rusya'nın geri çekilmesi sonrasında mayınlar Kiev'i güvensiz tutuyor: Zelenskyy

Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, geri çekilen Rus askerlerinin evlerin etrafına mayınlar, terk edilmiş ekipmanlar ve "ölenlerin cesetleri bile" bırakarak siviller için "felaket" durumu yarattığı konusunda uyardı.

Ukrayna ve Batılı müttefikleri, Rusya'nın Kiev çevresindeki güçlerini geri çektiğine ve Ukrayna'nın doğusunda asker gücü inşa ettiğine dair kanıtların arttırıldığını bildirdi.

Görünür değişim, ülkenin beş haftadan uzun süren savaştan men ile karşı karşıya olduğu veya Ukrayna'dan kaçan 4 milyondan fazla mültecinin yakında geri döneceği anlamına gelmiyordu.

Cumhurbaşkanı gece gönderdiği video mesajında ulusuna hitaben yaptığı konuşmada, "Çatışmalardan sonra geri aldığımız topraklarda bile eskisi gibi normal hayata dönmek hala mümkün değil." dedi.

"Topraklarımız yok olana kadar beklemeliyiz, yeni bombardıman olmayacağına dair sizi temin edene kadar beklemeliyiz."

Zaporizhzhia nükleer santrali yakınlarındaki patlamalar: Nükleer ajans

Zaporizhzhia nükleer santralinin yakınındaki Ukrayna'nın Enerhodar kentinde bir dizi patlama meydana geldi. Ukrayna devlet nükleer dairesi, Cumartesi günü resmi Telegram kanalına düzenlenen saldırıları bildirdi.

Interfax Ukraine'a göre, hem şehir hem de Ukrayna'nın elektriğinin beşte birinden fazlasını üreten ve Avrupa'nın en büyük nükleer tesislerinden biri olan santral, 4 Mart'tan bu yana Rusya'nın kontrolü altında bulunuyor.

Ukraynalı Energoatom'un Telegram gönderisine eşlik eden bir video klipte yüksek sesle patlamalar ve uçan enkazlar olduğu ortaya çıktı.

Devlet kuruluşunun kanalında yayınlanan ikinci bir yazıda, bölge sakinlerinin Ukrayna'yı desteklemek için miting düzenlediği Sovremennik kültür merkezi civarında patlamalar ve havan patlamalarının duyulabileceği iddia edildi.