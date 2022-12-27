Zamlı İlk Asgari Ücret Ne Zaman Yatacak?

Yeni yıla sayılı günler kala Cumhurbaşkanı tarafından yeni asgari ücret oranı belli oldu. 2023 yılında 8.506 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak olan asgari ücreti maaşı ilk hangi gün yatacak? Aralık ayında yapılan açıklama sonrasında bu ay içerisinde yapılacak ödemelere yansıyacak mı? Araştırılan konular arasında yerini alıyor.

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadar?

Kısa süre önce asgari ücret zammı paylaşıldı ve bu zamma yönelik işverenler ve çalışanlar yatırılması gereken tarihi merak etmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu üzerine detaylar net bir şekilde duyuruldu. Asgari ücrete yeni yılda brüt 10.800 TL'ye ulaştı. Bu asgari ücretin işçiye yansıması ise net 8.506 TL 80 kuruş oldu. Bu kesintinin sebebi olarak SGK prim ödemesi ve işsizlik sigortası primiydi. Sonuç olarak işverenin ödemesi gereken aylık işçi başına maaş ise 11.759.40 kuruşa ulaştı.

İlk Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak?

Açıklanan bu rakamlar sonrasında ilk kez yatırılacak zamanla asgari ücret oranı hesaba ne zaman tanımlanacak konusu da gündeme getirildi. Çalışanların iş sektöründe yönelik bir aylık süre içerisinde alacakları ücretler yeni yıl ile beraber zamlı olarak hesaba yatacak. Bu da yapılan hesaplama ile Ocak ayında geçerliliğe başlayacak olan asgari ücretin Şubat ayında yatırılması demek oluyor.