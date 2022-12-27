Çiftçiye 96 milyon 411 bin TL’lik Müjde! Hesaplara Yatırıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçileri tarımsal alanda destekleyebilmek adına yapılacak ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı. Devletin tarım alanlarını destekleyebilmek bu konuda faaliyette bulunan çiftçilere yönelik maddi kaynak oluşturabilmek için tarımsal destek ödemeleri yatırılmaya başlandı. 96 milyon 411 bin TL tutarındaki bu destek tüm çiftçilere aynı anda aktarıldı.

Üretimde ürün tedariğinde kalite kadar süreci sürekli hale getirerek üretimi desteklemek önemlidir. Tarım alanlarında istenen verimin sağlanabilmesi tohum üretimini desteklerken bu alanda talep edilecek her türlü ekipmana kolay ulaşım sağlanması önemlidir. Tarım alanlarını boş bırakmadan verimliliğini koruyacak teknikler aktif hububat alımını destekleyerek maddi kazanç sağlayabilmeyi kolaylaştırıyor.

Tarım Destek Ödemeleri Ne Kadar Oldu?

Belirlenen bu rakam içerisinde sadece 46 milyon 549.550 TL'si Hayvan Gen kaynaklarını destekleyebilmek için aktarıldı. Bunun yanı sıra diğer ödemeler şu şekilde gerçekleşti: