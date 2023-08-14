Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başkasının bakımına muhtaç durumda olan kişiler için düzenli olarak evde bakım maaşı ödüyor. Bu sayede bakıma muhtaç durumda olan kişilerin ihtiyaçları, daha kolay biçimde karşılanıyor. Evde bakım maaşı almak isteyenlerin belli şartları taşıması gerekiyor.

Evde bakım maaşlarından yararlanmak isteyenlerin kendi ihtiyaçlarını dahi tek başına karşılayamayacak durumda olması gerekiyor. Ayrıca sağlık raporunda ağır engelli ibaresinin yer alması da gerekiyor. Bu şartları taşıyanlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuru yaparak evde bakım parası alabiliyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşı daha önce 4337 TL olarak ödeniyordu. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zam neticesinde evde bakım maaşı da arttı. Evde bakım maaşı artık 5098 TL olarak ödeniyor. Evde bakım maaşı almak isteyenlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru yapanların durumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından inceleniyor. Hane incelemesi ve evrak üzerinde yapılacak incelemeler neticesinde evde bakım maaşı için gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığına bakılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Evde bakım maaşı, ayın 15’inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Ödemeler, ayın 31’ine kadar yapılıyor. Bu ayki maaşlar da ayın 15’inden 31’ine kadar yatırılacak.

Evde bakım maaşı alanlar sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilir. Bunun için "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” kısmından gerekli bilgilere ulaşılabilir. Sorgulama için vatandaşların kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapması gerekiyor. Ödeme yapılan hesap üzerinden de maaşın sorgulanması mümkün oluyor.

Ziraat Bankasından maaş alanlar, “BAKIYE” yazarak 4747’ye SMS göndermelidir. Bu sayede hesaba para gelip gelmediği kolay bir biçimde anlaşılır. Evde bakım maaşı ödemeleri, düzenli olarak yatırılır.