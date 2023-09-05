Geçtiğimiz aylarda peş peşe yapılan zamlar araç fiyatlarının artışına sebep olmuştu. Hatta temmuz ve ağustos aylarında bir ayda 3 kere zam yapıldığı bile oldu. Sıfır araç piyasasında suların biraz durulduğu görülüyor. Özellikle eylül ayında araç fiyatlarının çok fazla zamlanmadığı görüldü.

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil pazarı bu Eylül ayında yapılan fiyat açıklamalarıyla birlikte hafif bir değişim geçirdi. Bazı şirketler fiyatlarını yükseltmeyi tercih ederken, bazıları Eylül ayı için fiyatlarını sabit tuttu. Fiat ise yaptığı kampanya ile indirimli araç satacak. Cazip fiyatlar sunan şirketlerin başında gelen Fiat’ın yeni kampanyası ile alakalı detaylar haberimizde.

SATIŞLARIN PATLAMASI BEKLENİYOR

Yeni otomobillerin satış rakamları incelendiğinde, Fiat'ın bu yıl Türkiye'de en çok satan otomobil markası olduğu görülüyor. Özellikle Fiat Egea Sedan, en çok satan araç unvanını aldı. Fiat'ın bu araç için avantajlı fiyatlar sunması da dikkat çekicidir.

Fiat'ın Türkiye'de üretim yapıyor olması, araç fiyatlarının belirlenmesinde şirkete daha güçlü bir konum sağlıyor. Bu yüzden Fiat, araçları için nispeten daha düşük fiyatları koruyabilmekte ve önemli indirimler sağlayabilmektedir. Bu indirimlerin müşterileri kazanmak için yeterince ikna edici olduğu görülüyor.

FİAT EGEA’DAN BÜYÜK KAMPANYA

2023'ün ilk yarısında Fiat Egea Sedan en uygun fiyatlı yeni otomobil unvanını elinde tutuyordu. Ancak, Hyundai i10 kısa sürede sahneye çıktı ve en ucuz otomobil yarışında liderliği ele geçirdi. Şu anda Fiat Egea Sedan'ın en ekonomik modeli indirimli olarak 729.900 TL'ye satılırken, Hyundai i10 725.000 TL'ye satılıyor.

Fiat, satışları artırmak amacıyla Eylül ayında Egea Sedan için bir indirim kampanyası başlatmış ve 38.000 TL'lik önemli bir indirim sunmuştu. Bu promosyon baz model için geçerli olup, Fiat Egea Sedan'ın normal fiyatı 767.900 TL iken, indirimle birlikte 729.900 TL'ye satılmaktadır.