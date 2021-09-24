Zafer Algöz Serdar Ortaç'a Sert Çıkıştı!

Başarılı popçu Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor ile Beşiktaş maçı sonrasında yapmış olduğu açıklamalar sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ortaç, karşılaşma ardından siyah-beyazlı takıma yönelik bazı sözler söylemiş ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Beşiktaş'ın varlığından bir fayda görmediklerini ifade eden Serdar Ortaç, takımın yokluğunun kendileri için kazanç olduğunu da belirtmişti. Serdar Ortaç'ın açıklamalarına bir tepki de ünlü oyuncu Zafer Algöz’den geldi ve detaylar merak konusu oldu.

Beşiktaş taraftarlarına kızdıran bir harekette bulunan ünlü popçu Serdar Ortaç, Adana Demirspor'un Beşiktaş'a karşı 3-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-3 beraberlik ile sonlandırması ardından tepki toplayan açıklamalarda bulunmuştu. Serdar Ortaç, Adana'da sahne aldığı bir mekanda Adanalıları kutlamış ve argo ifadeler kullanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Beşiktaş Kulübü ise popçu ile yaşanılan olay sonrasında Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu ve Zafer Algöz de şarkıcıya sert çıkıştı.

Kendisine gelen tepkiler sonrasında özür dilemeyi ihmal etmeyen başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, paylaştığı video hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Adana'da konserde olduğu sırada o gece bir seyircinin telefonunu gösterdiğini ifade eden şarkıcı, ısrarla kendisine “bunu söyle abi” dediğini ve kendisinin de öyle söylediğine belirtti.

Kimin kiminle maç yaptığını bile bilmediğini ifade eden şarkıcı, futbol ile bir işi olmadığını da söyledi. Beşiktaş'tan özür dilediğini açıklayan sevilen popçu Serdar Ortaç, Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafa sinirlendirdiğini de anlattı. Ünlü oyuncu Zafer Algöz’ün Serdar Ortaç'a tepki bulunması hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a bir tepki de ünlü oyuncu Zafer Algöz’den geldi ve oyuncu şarkıcıya sert çıkışarak magazin gündeminde yer aldı. Beşiktaş tarafları böyle ufak işler ile uğraşmasın Serdar Ortaç kim be? Biz işimize bakalım. Varlığından bir fayda görmedik, yokluğu ise bizim için bir kazançtır şeklinde bir paylaşım gerçekleşti.