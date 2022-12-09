Yüzyılın transferi! Cristiano Ronaldo Galatasaray'da! Taraftarlar çıldırdı!

Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası sonrası hangi takıma transfer olacağı büyük merak konusu… Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldo ile ilgili transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.

Diariogol adlı internet sitesinin haberine göre Cristiano Ronaldo’nun önünde 3 seçenek bulunuyor. Bunlar, ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye Ligi… Diariogol’e göre, tecrübeli oyuncunun ismi Inter Miami, Al Nassr ve Galatasaray ile anılıyor.

Şu an Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda boy gösteren yıldız oyuncunun 3 takımdan birine imza atacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ronaldo ile ilgili geçtiğimiz günlerde Al Nassr ile anlaştığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Marca Gazetesi, Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 200 milyon Euro’dan 2.5 yıllığına anlaştığını belirtmişti. Ancak Portekiz medyasından Ronaldo’ya yakın olan kaynaklar bu transferi yalanladı.

Transfermarkt’a göre 20 milyon Euro değeri olan Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi takımların formasını giydi. Kariyerinde 949 maçta 701 gol atarken 223 de asist yaptı.

Portekiz Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan yıldız futbolcu, milli takım kariyerinde 195 karşılaşmada 118 gole imza attı. Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda ise 4 maçta 1 golü bulunuyor.

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