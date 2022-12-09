TOKİ'den eşine benzerine rastlanmamış kampanya! Kira fiyatlarını öyle bir patlatacak ki... Evler yarı yarıya düşecek

Kira fiyatlarını öyle bir patlatacak ki... Evler yarı yarıya düşecek. TOKİ'den eşine benzerine rastlanmamış kampanya! Ülkenin her yanında sosyal konut projelerine başlayacağını söyleyen kurumun bu açıklaması sosyal medyada olay oldu. İlk evim ilk işyerim adıyla duyurulan proje için Türkiye'nin en büyük sosyal çalışmalarından biri deniliyor.

Evler yapılıp ilk sahipleriyle buluşmaya başladıktan sonra uzun süredir ülkemizde herkesin rahatsız olduğu yüksek bedelli ev satışları ve fahiş kira isteme devrinin sonunun geleceği tahmin ediliyor. Yapılan modern görünüşe sahip ve depreme dayanıklı evlerin şimdiden birçok taliplisi bulunuyor.

Sonuçları 2023 Yılında Belli Olacak

Konut projelerinin duyurulmasının ardından gözler emlak piyasası konusunda uzman kimselere çevrildi. Çünkü birçok kişi ev fiyatlarının ne zaman düşeceğini oldukça merak ediyor. Uzmanlar ise düşüşün 2023 yılında başlayacağını belirtiyorlar. Konut projelerinin fazlalığına dikkat çeken uzmanlar bu sayede insanların piyasada rahatça ev bulabileceğini ve oluşan bu yeni durumun ev talebini düşüreceğini ve bir rahatlama sağlayacağını dile getiriyorlar.

Yüzde 25 yada 30 oranında bir düşüş olabileceğini belirten uzmanlar merkez konumda ve sosyal imkanlara yakın evlerin fiyatlarının hızlı bir şekilde düşmeyeceğini, ilk olarak merkezden uzak evlerin fiyatlarında düşüş olacağını belirtiyorlar. Yeni yapılan evlerin sosyal imkanları geliştikçe ve ulaşım imkanları arttıkça emlak piyasasının daha da rahatlayacağını da ekliyorlar.

Olumsuz Algı Kırılıyor

Önümüzde ki 5 yıl içinde yaklaşık 500.000 konut, 250.000 mesken olabilecek arsa ve 50.000 civarında işyeri yapılması şeklinde tasarlanmış olan dev projenin ilk iki yılında 250.000 konutun, 100.000 altyapısı hazırlanmış arsanın ve 10.000 iş yerinin tamamlanması planlanıyor.

Her ne kadar projeye ödemelerinin sabit olmamasından dolayı birçok kimse serzenişte bulunsa ve sosyal medyada ilerleyen dönemlerde projenin aylık ödemeleri imkânsız hale gelecek gibi yorumlar yapılsa da konuya olumlu yaklaşan insanların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla diyebiliriz.

Yapılan evler insanlara bir alternatif sunduğundan dolayı acımasız ev sahiplerinin adeta tekelleşmesinin önüne geçilecek ve insanların artık ev alınmaz algısı yerini neden bizimde bir evimiz olmasın gibi umut dolu düşüncelere bırakacaktır.

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