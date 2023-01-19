İndirim başladı peynir fiyatları takla oldu! Yarım kilosunun fiyatını 34,50 TL'ye kadar düşürdüler!

Yarım kilosunun fiyatını 34,50 TL'ye kadar düşürdüler! indirim başladı peynir fiyatları takla oldu! Ocak ayının ilk haftalarında market ay boyunca fiyatları sabitlediğini duyurdu. Buna göre peynirde de dikkat çeken kampanyalar aktif edildi. Buna göre Migros marka peynirin fiyatının 34,50 TL'ye kadar düştüğü görüldü.

indirim başladı peynir fiyatları takla oldu! Yarım kilosunun fiyatını 34,50 TL'ye kadar düşürdüler. Ocak ayında temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları merak konusu oldu. Bu ay için marketler belirli sayıdaki ürün fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bu minvalde Ocak 2023 peynir fiyatlarını sizler için araştırdık.

OCAK 2023 PEYNİR FİYATLARI

Pınar Süzme Peynir 500 G

Yüzde 18 indirim

44,90 TL

Ünal Lüks Klasik İnek Peyniri Kg

197,50 TL

İNDİRİM

Migros Süzme Peynir 500 G

34,75 TL

Tahsildaroğlu Klasik İnek Peyniri Kg

197,00 TL

Torku Süzme Peynir 450 G

61,45 TL

Ekici Beyaz Peynir Kg

129,90 TL

Bahçıvan Süzme Peynir 500 G

55,75 TL

Migros İnek Peyniri 600G

82,50 TL

Migros Beyaz Peynir 1000 G

79,00 TL

Migros Dilimli İnek Peyniri 600 G

86,50 TL

İNDİRİM

Taciroğlu 3 Dilimli Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 450 G

89,90 TL

%7 İNDİRİM

Bahçıvan Dilimli Beyaz Peynir 420 G

54,90 TL

İpek Çiftliği Bergama Tulumu Kg

199,00 TL

Altınkılıç Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 G

103,90 TL

İçim Süzme Peynir 500 G

61,30 TL

İNDİRİM

Doğruluk Ezine Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Peynir

169,00 TL

Migros Az Yağlı Beyaz Peynir 500 G

40,50 TL

İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 G

119,90 TL

Ariste Klasik İnek Peyniri Kg

189,90 TL

İNDİRİM

Akpınar Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Laktozsuz Beyaz Peynir Kg

165,00 TL

Taciroğlu Tulum Peyniri 250 G

76,50 TL

Yardımcı Edirne Tam Yağlı Beyaz Peynir Kg

164,25 TL

Pınar Süzme Peynir 100 G

23,45 TL

İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 G

59,90 TL

Yeşil Kozan Tam Yağlı Beyaz Peynir Kg

79,00 TL

Savak Erzincan Tulum Peyniri Kg % 100 Koyun Sütü

229,00 TL

Pınar Yüksek Proteinli Süzme Peynir 500 G

56,95 TL

Torku Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 G

114,50 TL

Kırıtaklar İzmir Tulumu (Koyun Sütü) Kg

175,00 TL

Tahsildaroğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 G

122,50 TL

haber24.com özel haber