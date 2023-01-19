İndirim başladı peynir fiyatları takla oldu! Yarım kilosunun fiyatını 34,50 TL'ye kadar düşürdüler!
Peynir fiyatları son dönemde arama motorlarında en çok araştırılan konularından birisi olarak öne çıktı.
Yarım kilosunun fiyatını 34,50 TL'ye kadar düşürdüler! indirim başladı peynir fiyatları takla oldu! Ocak ayının ilk haftalarında market ay boyunca fiyatları sabitlediğini duyurdu. Buna göre peynirde de dikkat çeken kampanyalar aktif edildi. Buna göre Migros marka peynirin fiyatının 34,50 TL'ye kadar düştüğü görüldü.
indirim başladı peynir fiyatları takla oldu! Yarım kilosunun fiyatını 34,50 TL'ye kadar düşürdüler. Ocak ayında temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları merak konusu oldu. Bu ay için marketler belirli sayıdaki ürün fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bu minvalde Ocak 2023 peynir fiyatlarını sizler için araştırdık.
OCAK 2023 PEYNİR FİYATLARI
Pınar Süzme Peynir 500 G
Yüzde 18 indirim
44,90 TL
Ünal Lüks Klasik İnek Peyniri Kg
197,50 TL
İNDİRİM
Migros Süzme Peynir 500 G
34,75 TL
Tahsildaroğlu Klasik İnek Peyniri Kg
197,00 TL
Torku Süzme Peynir 450 G
61,45 TL
Ekici Beyaz Peynir Kg
129,90 TL
Bahçıvan Süzme Peynir 500 G
55,75 TL
Migros İnek Peyniri 600G
82,50 TL
Migros Beyaz Peynir 1000 G
79,00 TL
Migros Dilimli İnek Peyniri 600 G
86,50 TL
İNDİRİM
Taciroğlu 3 Dilimli Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 450 G
89,90 TL
%7 İNDİRİM
Bahçıvan Dilimli Beyaz Peynir 420 G
54,90 TL
İpek Çiftliği Bergama Tulumu Kg
199,00 TL
Altınkılıç Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 G
103,90 TL
İçim Süzme Peynir 500 G
61,30 TL
İNDİRİM
Doğruluk Ezine Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Peynir
169,00 TL
Migros Az Yağlı Beyaz Peynir 500 G
40,50 TL
İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 G
119,90 TL
Ariste Klasik İnek Peyniri Kg
189,90 TL
İNDİRİM
Akpınar Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Laktozsuz Beyaz Peynir Kg
165,00 TL
Taciroğlu Tulum Peyniri 250 G
76,50 TL
Yardımcı Edirne Tam Yağlı Beyaz Peynir Kg
164,25 TL
Pınar Süzme Peynir 100 G
23,45 TL
İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 G
59,90 TL
Yeşil Kozan Tam Yağlı Beyaz Peynir Kg
79,00 TL
Savak Erzincan Tulum Peyniri Kg % 100 Koyun Sütü
229,00 TL
Pınar Yüksek Proteinli Süzme Peynir 500 G
56,95 TL
Torku Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 G
114,50 TL
Kırıtaklar İzmir Tulumu (Koyun Sütü) Kg
175,00 TL
Tahsildaroğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 G
122,50 TL
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