A101 aktüel kataloğuyla ilaç gibi gelecek indirimler! Kampanyayı gören A101'e akın etti! Patron çıldırmış olmalı...

Patron çıldırmış olmalı... A101 aktüel kataloğuyla ilaç gibi gelecek indirimler! Kampanyayı gören A101'e akın etti! İkinci sayfada ise buzdolabı ve çamaşır makinesi fırsatları dikkatleri üzerine çekti. A101'de peş peşe indirimlerin yer alması ise "Patron çıldırmış olmalı..." yorumlarının yapılmasına neden oldu. İşte A101 19 Ocak aktüel kataloğu detaylı ürün listesi

A101 19 Ocak aktüel kataloğuyla ilaç gibi gelecek indirimler! Kampanyayı gören A101'e akın etti! Patron çıldırmış olmalı... A101 her perşembe olduğu gibi yine dikkat çeken indirimleri devreye aldı. Milyonlarca kişinin merak ettiği kataloğ ürünleri yarın sabah saat 09.00 sonrası raflardaki yerini alacak.

İLK SAYFADAN İTİBAREN DOPDOLU...

Toshıba 55" Ultra HD Smart TV 7899 TL fiyatıyla ilk sayfada yerini alan ürünlerden birisi oldu.

A101 19 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

Toshiba 55″ Ultra HD Smart TV 7899 TL

Aprilla Erkek Bakım Seti 239 TL

Toshiba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led TV 3599 TL

Lenovo MF130 Kulaklık 59,95 TL

Reeder Blue Max Lite 2022 akıllı telefon 2199 TL

Philips USB-C Şarj Kablosu 79,95 TL

SEG 5 KG Çamaşır Makinesi 3999 TL

SEG Bulaşık Makinesi 4999 TL

SEG NF 463 No-Frost Buzdolabı 7399 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 439 TL

Knup Bay Kapüşonlu Muline Sweatshirt 119 TL

Brita Maxtra+ Yedek Filtre 2’li 149,95 TL

Akel Midi Fırın 749 TL

Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 949 TL

Lenovo MF130 Kulaklık 59,95 TL

Piranha Klavye Mouse Seti 99,95 TL

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