Meclisten Son Dakika Haberi, Resmi Gazetede Yayınlandıktan Sonra Esnaflara 70.000 TL Ödeme Yapılıyor, Borç Kalmayacak

Esnaf olanlara 70000 TL kredi kampanyası başladı. Esnaf olan vatandaşlara 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriliyor. Sizlerde eğer 70000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen bir esnafsanız vereceğimiz bankalar üzerinden kredi başvurusu yaparak acil nakit sıkıntınızı giderebilirsiniz. Esnaf olan kişilerin vergi levhası faal durumda olması durumunda bu kredileri alabileceğini söyleyebiliriz.

Esnaf olan kişilere 6 ay ertelemeli olarak 70 bin TL kredi veren bankalar kişilerin banka kredi notuna göre onay vermektedir. Ayrıca kişilerin banka kredi notuna göre de faiz oranı uygulanmaktadır. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen ne kadar onay vereceğini söyler ve bu onaylı tutarı en yakın zamanda kullanırsınız. Kredi onayı alabilmeniz için kredi notunuzun en az 1000 ve üzerinde olması gerekiyor.

Ayrıca eğer ipotekli kredi kullanacaksınız kredi notunun düşük olması durumunda bile ipotek karşılığı kredi alabileceğinizi söylemek isteriz. Şimdi sizlere esnaf olan vatandaşlara 70 bin TL'ye kadar kredi veren bankaların ve bu bankaların kredi başvuru şartlarından bahsedeceğiz.

Garanti Bankası 70000 TL esnaflara kredi

Garanti Bankası üzerinden 70 bin TL'ye kadar esnaf olan vatandaşlar kredi kullanabiliyor. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek buradaki ticari bölüme girip kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunan müşteriler onay almaları durumunda 70 bin TL krediye aynı gün içerisinde kullanabilir. Banka ayrıca 250.000 TL'ye kadar aynı gün içinde kimlikle kredi veriyor. Ticari hesabınızın olması durumunda banka şubesine gitmeden de kredi kullanabilirsiniz. Esnaf olan kişilere verilecek bu krediler de 36 ay vade ve 6 ay erteleme yapılmaktadır. Ayrıca Kredileri de senede bir ödemeli Garanti Bankası üzerinden yapabilirsiniz.

Vakıfbank 70 bin TL esnaf kredisi başvurusu

Vakıfbank üzerinden de 70000 tl ye kadar esnaf kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Size en yakın Vakıfbank şubesine kimlik ve vergi levhasız ile birlikte giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. En az 2 yıldır Vergi levhanızın açık olması gerekiyor. Ayrıca bankalardan icralık ve avukatlık bir durumunuzun olmaması gerekmektedir. Esnaf olan vatandaşlar bu kredileri alarak diğer banka borçlarında kapatabilmektedirler.

Şekerbank 70 bin TL esnaf kredisi başvurusu

Kamu destekli bankalardan bir tanesi olan Şekerbank üzerinden 70 bin TL'ye kadar esnaf kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka esnaf olan vatandaşlara sürekli güncel kredi kampanyaları yapmaktadır. İhtiyaç kredisi taşıt kredisi gibi esnaf olan vatandaşlara sürekli kredi kampanyası yapan Şekerbank 70000 tl ye kadar anında onay veren bankaların başında gelmektedir. Size en yakın Şekerbank şubesine giderek 70000 TL esnaf kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Şekerbank üzerinden Çiftçi olan vatandaşlarımız da Çiftçi kredilerine başvuru yapabiliyor. Çiftçi olan kişiler 60 ay vadeye kadar ve 6 ay ertelemeli kredi kullanabilmektedirler. Esnaf olan vatandaşlar ise 36 ay vadeye kadar 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Banka kişilerin kredi notuna göre faiz oranı da uygulayacaktır.