Yüz Yüze Eğitimde Mesafe Kuralları ve Oturma Düzeni!

6 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze olarak başlayacak olan eğitim öğretim döneminde velilerin okula giremeyeceği bilgisine ulaşıldı. Koronavirüs pandemisi döneminde ziyaretçiler ile velilerin mümkün olduğu kadar bahçede dahil olmak üzere okullara girmelerine izin verilmeyeceği öğrenildi. Diğer taraftan velilerin okula girişinin zorunlu olduğu durumlarda ise HES kodu sorgulamasına gidileceği ve risksiz olduğundan emin olunduğu sırada en dış nokta itibari ile maske takılmasının sağlanacağı ifade edildi.

Yüz yüze eğitim döneminde ders sıralarında öğrenciler açısından çarpma ve düşme gibi risk yaratmayacak şekilde pencerelerin mümkün olduğunca açık tutulacağı ve doğal havalandırmanın sağlanacağı da bildirildi. Teneffüslerde ise öğrencilerin açık havalara çıkması ile birlikte sınıf pencerelerinin tamamen açılarak hava akımının yaratılacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra, merkezi havalandırma sistemi bulunan binalar için de tamamen temiz hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde düzenleme yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Okul çevresinde ve bahçesinde öğretmenlerin, öğrencilerin ve personellerin kalabalık gruplar oluşturmasının önleneceği ifade edildi ve kalabalık oluşmaması adına okulun fiziksel kapasitesinin göz önüne alınarak öğrenci mevcudunun farklı zamanlarda derse gireceği açıklandı.

Teneffüslerde ve okula giriş, çıkış saatlerinde sosyal mesafenin korunması adına gerekli düzenlemelerin yapılacağı da belirtildi ve okul bahçesinde öğrencilerin bulunduğu anda sosyal mesafenin olmasına özen gösterileceği bilgisi veliler ve öğretmenler ile paylaşıldı.

Oturma düzeninin ise öğrencilerin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılacağı bilgisine ulaşıldı ve öğrenciler arasındaki mesafenin belirleneceği bildirildi. Okuldaki öğrenci sayısı ve derslik sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından uygun düzenleme yapılacağı veliler ile paylaşırken sosyal mesafeye dikkat edileceği de ifade edildi. Öğrenci sayısı ile sınıfın fiziksel boyutunun dikkate alınarak ders sürelerinin 40 dakikayı açmayacak şekilde planlı olacağı ve okulun rutin temizliğinin de sıklaştırılacağı bilgisine ulaşıldı.