Yarın Okullar Açılıyor! Yüz Yüze Eğitim Nasıl Olacak?

Tüm sınıf ve kademelerde yarından itibaren 2021-2022 eğitim öğretim yılı hafta 5 gün olmak üzere yüz yüze başlayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime dair alınan önlemler ve uygulamalara dair merak edilenleri ise haberimizin devamında sizler için yazdık. Oldukça uzun bir ara sonrasında milyonlarca öğrenci tekrardan sınıflarını dolduracak ve arkadaşları ile buluşacak.

Koronavirüs sebebi ile uzun bir süre okullarından ayrı kalan öğretmenler ile öğrencilerin yüz yüze eğitim döneminde dikkat edilmesi gereken tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan rehberde anlatıldı. Alınacak önlemler koranavirüsün yayılmasını engelleyecek durumda olurken Bakanlık da öğretmen ve öğrencilerden açıklanan bilgilere dikkat etmesini talep etti.

Rehber, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi ve aşı olmamış okul çalışanları ile öğretmenlerden haftada 2 defa olmak üzere PCR testinin isteneceği bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra yüz yüze eğitime başlayacak olan bütün okullarda öğretmen, personel ve öğrencinin ihtiyacı olması halinde kullanılabilmesi adına yeterli sayıda maskenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edileceği ifade edildi.

Yarın itibarıyla okul içerisinde öğretmen odalarında ve ortak alanlarda maske atık kutularının da bulundurulacağı ve bu kutuların günlük olarak boşaltılmalarının sağlanacağı bilgileri öğretmen ve öğrenciler ile paylaşıldı.

Yüz yüze eğitime başlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda bütün öğrencilerin okullara maske ile geleceği bilgisi hazırlanan rehberde vurgulandı fakat maske takmak da zorlanan ve gelişimsel sorunu olan öğrencilerin istisna olabileceği de söylenildi. Aynı zamanda maskelerinin nemlenmesi durumu için de maske değişimi yapılması adına okul içerisinde yedek maskenin bulunacağı açıklandı. Yarın itibarı ile öğretmenlerin de koronavirüs aşısından bağımsız olarak okul bahçesine giriş yaptıkları sırada ve okulda bulundukları dönem boyunca sürekli maske takacakları ifade edildi.