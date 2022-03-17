Yüz Nakli Yaptıran Recep Sert Bu Kez Uyuşturucu Operasyonundan Gözaltında

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlenmiş ve söz konusu operasyonda 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmişti. Konu ile ilgili olarak Balıkesir Edremit ilçesinde 10 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı ve gözaltına alınanlar arasında Türkiye'nin 9 sene önce çene ve yüz nakli yapılarak gündemine oturan Recep Sert'in de bulunduğu açıklandı.

Bursa'dan Edremit'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı ve ekibin kısa süre içerisinde harekete geçtiği öğrenildi. Gerçekleşen çalışmalar sonrasında ekipler harekete geçti ve operasyon düzenlenerek 3 parça halinde 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra operasyon kapsamında 24 yaşındaki E.Y., 29 yaşındaki Ü.K., 32 yaşındaki M.B., 35 yaşındaki D.T., 37 yaşındaki T.K., 38 yaşındaki A.K., 42 yaşındaki S.Y., 41 yaşındaki Ş.T., ve 44 yaşındaki B.E. ile beraber 9 sene önce Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde yüz ve çene nakli yapılan 34 yaşındaki Recep Sert'in de gözaltına alındığı açıklandı.

Gözaltına alındıkları bildirilen 10 şüphelinin Edremit ilçe Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği açıklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. peki Recep Sert kimdir, 9 sene önce yüz nakli yapılan Recep Sert kimdir, kaç yaşında?

Recep Sert’in İnegöl'de temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucuna yüzü tanınmayacak hale gelmişti ve 18 Temmuz 2013 tarihinde yüz nakliye yaptırarak Türkiye gündeminde yer almıştı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından yüz naklinin gerçekleştiği açıklanmıştı. Bunun yanı sıra Recep Sert Türkiye'de yüz naklinde 5 ve çene naklinde ise ilk olmuştu.