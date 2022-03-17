Gülistan Doku’nun Erkek Arkadaşı Gözaltına Alındı

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020 tarihi itibarıyla haber alınamıyordu ve genç kız ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılıyordu. Tunceli'de meydana gelen üzücü olay ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi ve detaylar merak konusu oldu. Antalya'nın Alanya ilçesinde 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolması ile ilgili olarak genç kızın erkek arkadaşı Zeynal A.’nın gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Konu hakkında edinilen bilgilere göre üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandığı öğrenildi ve genç kızın erkek arkadaşının gözaltına alınması dikkat çekici olarak yorumlandı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku isimli genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında sıcak gelişmeler yaşandı ve 21 yaşındaki genç kız Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce son olarak erkek arkadaşı ile görüştüğü öğrenildi. Başsavcılığı'nın talimatı ile Zeynal A. isimli kişinin Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

21 yaşındaki genç kızın erkek arkadaşı Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden soruşturmanın gerçekleşeceği Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınacağı bilgisine ulaşıldı.

Üzücü olay 2020 senesinde Tunceli'de yaşanmıştı ve Gülistan Doku’nun ailesi üniversitede okuyan kızlarından 5 Ocak 2020 tarihi itibariyle haber alamamıştı. Kızlarından haber alamayan aile memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelmiş ve 6 Ocak 2020 tarihinde emniyete kayıp başvurusunda bulunarak konuyu bildirmişti.

Acılı aile, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme yapmış ve daha sonra Uzunçayır Baraj Gölü’nün kısmen boşaltılması üzerine karar verilmişti. fakat 6 Ağustos 2020 tarihinde 17 ekip ile tekrardan çalışmalara başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan da sonuç alınamamıştı.