Denizbank t.c kimlik numarası üzerinden başvuru yapacak olan kişilere 55.000 TL SMS ile onay vereceğini resmen açıkladı

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 55.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların SMS atarak hemen onay alabilecekleri yeni bir kampanya başladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte sizler de 55.000'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek bu banka üzerinden kredinizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatırabiliyorsunuz. Denizbank banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan her vatandaşa 55.000 TL'ye kadar SMS ile kredi vereceğini resmen açıkladı.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi mi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz gerekiyor. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin kimlik numaraları üzerinden banka kredi puanı sorgulaması yapılacak ve daha önceki banka çalışmaları incelenecektir. 32 80 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hemen onay verecek ve onaylanan tutar kadar krediyi hemen hesabınızı atacaksınız.

Sms ile başvuru yapacak olan vatandaşlar ayrıca internet bankacılığını kullanarak da işlem yapabilir ve şubelere gitmeden gelir belgesiz 55.000 TL kredi kullanabilir. Denizbank mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç verecek olan bu banka özellikle mobil uygulama üzerinden kredi alacak olan kişilere 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullandırmaktadır. 50.000 TL üzerindeki kredilerde ise banka sizlere 24 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır.