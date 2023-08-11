Türkiye’den yıllar önce yurt dışına giderek farklı ülkelerde çalışan pek çok kişi bulunuyor. Yurt dışında çalışanlar, bulundukları ülke tarafından istenilen şartları yerine getirdikten sonra emeklilik hakkı elde ediyor. Yurt dışında emekli olanlara Türkiye’den de emekli olma hakkı veriliyor. Böylece iki ülkeden aynı anda emekli maaşı alınıyor.

Yurt dışında çalışanların Türkiye’den emekli olması için yurt dışı borçlanması yapması gerekiyor. Yurt dışı borçlanması ile belirli bir gün sayısına denk gelen tutarda prim ödemek gerekiyor. Prim ödemelerini yapanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı ödeniyor. Yurt dışı borçlanması ile ödenecek tutarlar, her yıl asgari ücret zammına göre artıyor.

YURT DIŞI BORÇLANMASI HESAPLAMA

Yurt dışı borçlanması ile ne kadar ödeme yapılması gerektiği, en fazla merak edilen konular arasında bulunuyor.

Borçlanma için ödenmesi gereken tutar prime esas kazancın yüzde 32’sine denk geliyor. Burada prime esas kazanç, borçlanma yapmak isteyen kişi tarafından belirleniyor.

YURT DIŞI BORÇLANMA İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Vatandaşlar, yurt dışı borçlanma için ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Borçlanma için gereken şartlardan biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şeklinde belirtiliyor. Sosyal güvenlik anlaşması olan ülkelerde ikamet etmek, istenen bir diğer şart olarak belirtiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuru yapanlardan belli evraklar talep ediyor. Bu evrakların çalışılan ülkeden alınıp Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesi gerekiyor.

YURT DIŞI BORÇLANMASINDA PRİM İADESİ YAPILMIYOR

Yurt dışı borçlanması kapsamında işsizler ve ev kadını olarak yurt dışında bulunanlar da başvuru yapabiliyor. Ancak kısmi aylık alanların; yurt dışında geçirdikleri süreler ve sonrasında ev kadını ve işsiz olarak geçirdikleri süreler, borçlanma kapsamında değerlendirilmiyor. Yurt dışı borçlanmasında taksit söz konusu olmuyor.

Peşin ödeme yapılıyor. Tebliğ tarihinden sonraki üç ayda ödeme yapmak gerekiyor. Prim ödemesi yapılmazsa başvurular, iptal ediliyor. Başvuru sonrası primin geri verilmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu nedenle borçlanma yapmadan iyi düşünmek gerekiyor.