Yunanistan Açıklarında Yanan Feribotta Kurtulan Bulundu, 11'i Hala Kayıp

Yunanistan sahil güvenliği, kurtarma ekiplerinin hala kayıp olan 11 yolcuyu daha aramaya devam ederken, üç gündür yanan bir feribotun kıç tarafından bir kişinin kurtarıldığını söyledi.

Pazar günü The Associated Press'e konuşan sahil güvenlik, Belaruslu bir adam olan kazazedenin Euroferry Olympia'nın sol arka tarafında iyi durumda bulunduğunu söyledi.

Haber, 290' dan fazla yolcu ve mürettebatın yanı sıra 153 kamyon ve 32 otomobili taşıyan İtalyan feribotunun, Yunanistan' ın kuzeybatısındaki İtalya' nın Brindisi kentiyle sınırlanan Igoumenitsa limanından ayrılmasından üç saat sonra Cuma günü alev aldıktan sonra geldi.

Yaklaşık 280 kişi yakındaki Korfu adasına tahliye edildi. Cumartesi günü geç saatlerde kurtarılan iki yolcudan birinin geminin manifestosunda yer almaması ve sığınmacı olduğu tahmin ediliyor ve bu da daha fazla belgesiz yolcunun da kayıp olabileceğine dair korkulara yol açtı.

Yetkililer, geminin üç römorkör tarafından korfu'nun kuzeydoğusundaki Kassiopi limanına yavaşça çekildiğini belirtti. İtfaiyeciler, belirli alanlarda sınırlı olmasına rağmen zaman zaman yeniden alevlenen ve geminin üzerinde yoğun dumanın asılı olduğu yangınla mücadele etmeye devam ediyorlardı.

Geminin bazı bölgelerindeki aşırı sıcaklıklar, Yunan itfaiyesinin Afet Yönetim Birimi ve özel operatörlerden oluşan bir kurtarma ekibinden oluşan kurtarıcıların tüm gemiyi aramasına engel oldu. Feribot içine dökülen tonlarca sudan hafifçe listeleniyor, ancak yetkililer alabora tehlikesi olmadığını söylüyor.

Korfu'daki bir savcı yangının nedeni hakkında soruşturma emri verdi. Feribotu işleten İtalya merkezli şirket, yangının araçların park edildiği bir ambarda başladığını söyledi.

Yetkililer, geminin kaptanı ve iki mühendisin Cuma günü tutuklandığını, ancak aynı gün serbest bırakıldığını söylediler.

Yolcular dramatik bir kurtarma durumu anlattılar.

"Alarmı duyduk. Bir çeşit tatbikat olduğunu düşünmüştük. Ancak liman deliklerinden insanların koştuğunu gördük." dedi.

"O zaman (aileniz dışında) bir şey düşünemezsiniz ... Güverteye vurduğumda duman ve çocuklar gördüm. Neyse ki, onlar (mürettebat) hızlı davrandılar."

Yetkililer, kurtarılan kişiler arasında Arnavutluk, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, İtalya ve Litvanya vatandaşlarının da yer aldığı belirtildi.

'Sefil' koşullar

Kayıp kamyoncuların, gemideki kabinler aşırı kalabalık olduğu için araçlarında uyudukları bildiriliyor.

Kayıp bir Yunan kamyoncunun oğlu olan İlyas Gerontidakis, Proto Thema çevrimiçi gazetesine verdiği demeçte, Olympia'nın "her açıdan sefil" olduğunu söyledi.

Limanda haber beklerken "Yatak böcekleri vardı, kirliydi, güvenlik sistemi yoktu." dedi. "İçinde 150 kamyon vardı. Normalde 70 ila 75 kabini olması gerekirken, sadece 50 kabini vardır. Bizi bir kulübede dört kişiyi uyutmaya zorluyorlar", dedi.

"Bana söylenene göre babam kamyonda uyudu."

Adriyatik'teki son gemi yangını Aralık 2014'te İtalyan feribotu Norman Atlantic'te meydana geldi. O yangında 13 kişi öldü.