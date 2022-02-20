Hindistan'ın Pencap Bölgesinde Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletindeki seçmenler, 2024'te yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Narendra Modi ve partisinin popülaritesinin barometresi olarak görülen eyalet meclisi seçimlerinde oylarını kullandı.

21 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için kayıtlıydı. Yetkililer henüz oy kullanma yüzdesini açıklamadılar.

Pencap, analistlerin sonuçların Modi'nin çiftçi gruplarının bir yıldan uzun süredir protestosa yol açan çekişmeli çiftlik yasalarını yürürlükten kaldırarak Sih çiftçilerin kırgınlığını etkisiz hale getirip getiremediğine inanacağına inandığı için en yoğun çekişmeli seçimlerden birini düzenliyor.

Çiftçiler Hindistan'daki en büyük oy bloklarından birini oluşturuyor.

El Cezire'den Elizabeth Puranam, "Pencap'ta bir yıldır devam eden çiftliklerin yasayı protesto etmesinden bu yana yapılan ilk seçimler, ki bu onları büyük şirketlerin insafına bırakacaklarından korktular." dedi.

"Hindistan'ın ekmek sepeti olarak bilinen eyalette çiftçilerin refahı her zaman büyük bir sorundur." diyor.

Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'ne (BJP) karşı çıkanlar arasında görevdeki Kongre partisi Shiromani Akali Dal, Aam Admi Partisi ve yeni kurulan siyasi parti Sanyukt Samaj Morcha yer alıyor.

Sonuçlar 10 Mart'ta açıklanacak.

Geçen yıl protesto alanlarından birinde tıbbi kamp işleten Amandeep Kaur Dholewal, ajitasyonu organize eden çiftlik sendikalarının çatı grubu sanyukt Samaj Morcha veya Birleşik Çiftçiler Cephesi'ne aday.

"İnsanlar bana soruyor, 'Neden geç kalıyorsun? Sizi bekliyorduk," dedi Associated Press'e konuşan Dholewal. 37 yaşındaki doktor, "İnsanlar artık haklarını biliyor." diye de ekledi.

Çiftlik yasaları

Anketler, Modi'yi nadir bir geri çekilmeye ve çiftlik yasalarını yürürlükten kaldırmaya zorlayan bir yıl süren protestoların tepesine binmenin, partisinin Hindistan'ın "tahıl kasesi" olarak kabul edilen bir eyalette yol açmasını engellemeye yetip yetmeyeceğini gösterecek.

Modi'nin BJP'si, eylül 2020'de yürütme yetkilerini kullanarak istişare etmeden parlamento yasalarını çarptı. Yönetimi bunları gerekli reformlar olarak faturalandırmasına karşın, çiftçiler yasaların hükümetin hasatlarını sadece hükümet onaylı pazarlarda sattıkları bir sistemden uzaklaştığının sinyalini ve verinden korktular. Bunun onları daha fakir ve özel şirketlerin insafına bırakacağından endişeleniyorlardı.

Yasalar, çoğu Pencap eyaletinden Sihler olmak üzere çiftçilerin sert bir kış ve yıkıcı bir koronavirüs dalgalanması yoluyla Yeni Delhi'nin eteklerinde kamp kurarak bir yıl süren protestoları tetikledi. Modi, Pencap ve diğer dört eyaletteki önemli anketlerden sadece üç ay önce Kasım ayında yasaları geri çekmişti.

Modi'nin BJP'si Pencap'ta nispeten küçük bir ayak izine sahip olmasına karşın, burada bölgesel bir müttefikle hükümet kurmayı ve Hindistan'daki en büyük oy bloklarından biri olan çiftçiler arasında yeni başlayan seçmen tabanını güçlendirmeyi umuyor. İnsanların devletlerinin dini senkretizminden derin gurur duyduğu Pencap, 2014'ten bu yana kuzey Hindistan'ın büyük bölümünde gelişen partisinin Hindu milliyetçi erişimi için bir testi de temsil ediyor.