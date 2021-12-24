Yunan Adası Açıklarında Gemi Kazasında 11 Kişi Öldü

Yetkililer, Yunanistan'ın güneyindeki küçük bir ada açıklarında göçmen ve mültecileri taşıyan bir teknenin batması sonucu en az on bir kişinin öldüğünü söyledi.

Yunanistan sahil güvenliği Cuma günü yaptığı açıklamada, yelkenli teknelerinin önceki gün uzak Antikythera adasının kuzeyindeki kayalara çarpmasının ardından 90'dan fazla kişiyi kurtardığını söyledi.

İlk etapta yedi ceset bulundu ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Daha sonra ölü sayısı 11'e revize edildi.

Bir sahil güvenlik yetkilisi AFP haber ajansına verdiği demeçte, şimdiye kadar kurtarılanların 27'si çocuk, 11'i kadın ve 52'si erkekti. Yetkili, "Batmadan önce teknede kaç kişinin olduğu hala belli değil" dedi.

Sahil güvenlik kurtarma operasyonunun videosunu yayınladı. İnsanların can sallarına bindirildiğini ve bir devriye botuna nakledildiğini gösterdi. Hayatta kalanlar başkent Atina yakınlarındaki Pire limanına götürülüyordu.

Yunan polisi Cuma günü ayrı bir olayda, güney Mora bölgesinde bir yatın karaya oturması sonrasında kaçakçılık suçlamasıyla üç kişiyi tutukladı ve 92 göçmen ve mülteciyi gözaltına aldı.

Yunanistan, Asya, Orta Doğu, Afrika ve ötesindeki çatışmalardan ve yoksulluktan kaçan göçmenler ve mülteciler için Avrupa Birliği'ne giden ana yollardan biridir, ancak gelenlerin sayısı 2015-2016'dan bu yana önemli ölçüde azalmıştır. Başta Suriyeli mülteciler olmak üzere ülkeyi geçerek diğer AB ülkelerine gittiler.

Çoğu, Türk kıyılarından yakındaki doğu Ege Yunan adalarına botlarla geçmeye çalışıyor. Ancak artan devriyeler ve gelenler için Türkiye'ye geri sınır dışı edilme iddialarının artmasıyla, Türkiye merkezli kaçakçılar bunun yerine Akdeniz'den İtalya'ya giderek göçmen ve mültecilerle dolu yelkenli tekneler gönderdiler.

Perşembe günkü batık bu hafta Ege Denizi'ndeki ikinci batık oldu. Salı ile Çarşamba arasında, 50 kadar kişiyi taşıdığı düşünülen bir tekne Folegandros adası açıklarında battı ve en az üç kişi öldü. Onlarca kişinin kaybolmasından korkuluyor.

Kiklad Adaları'nın güney adalarından biri olan Folegandros, kaçakçılar için olağan bir rota üzerinde değil.

Birleşmiş Milletler'in mülteci kuruluşu UNHCR, Folegandros batığını bu yıl Ege'de "en kötü" olarak nitelendirdi. UNHCR'nin Yunanistan temsilci yardımcısı Adriano Silvestri, "Bu gemi enkazı, insanların güvenlik arayışıyla tehlikeli yolculuklara çıkmaya devam ettiğinin acı bir hatırlatıcısı" dedi.

İnsanların kaçakçılara başvurmasını engelleyebilecek düzenli ve güvenli yolların oluşturulması da dahil olmak üzere, bu tür trajik ölümler önlenebilir” dedi. UNHCR, bu yıl Ocak-Kasım ayları arasında Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken 2.500'den fazla kişinin denizde öldüğünü veya kaybolduğunu tahmin ediyor.