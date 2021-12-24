Bethlehem, COVID Bordürleri Arasında Noel Kutlamalarına Devam Ediyor

Noel kutlamaları, bu yıl İncil'deki Bethlehem kasabasında, koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemek için kısıtlamalarla nemlendirilmiş olsa da yeniden başladı.

Bethlehem geleneksel bando geçit törenlerine ve sokak kutlamalarına, izci gruplarının Manger Meydanı'nda davulları çalarak ve bayraklar taşıyarak geri döndü.

Kutsal Topraklardaki en üst düzey Roma Katolik din adamı olan Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa tarafından kutlanan bir gece yarısı Ayini, İsa'nın doğduğu mağarayı barındıran Doğuş Kilisesi'nde de planlandı.

Cuma günü Kudüs'ten Beytüllahim'e giderken Pizzaballa, pandeminin yatışmasını umduğunu söyledi.

“Topluluğumuzdaki hayatı bize getirmek için hacılara ihtiyacımız var” dedi. "Bu dengeyi bulmamız gerekiyor ve hepimiz bunun için çalışıyoruz çünkü Kudüs'ün Eski Şehri'nin neredeyse boş olduğunu görmek çok üzücü."

Bethlehem belediye başkanı Anton Salman, 2021 kutlamalarının, yerel sakinlerin bile karantina kısıtlamaları nedeniyle evde kaldığı geçen yılki Noel'den daha iyi olacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Salman, "Geçen yıl festivalimiz sanaldı, ancak bu yıl halk katılımıyla yüz yüze olacak" dedi.

İsrail'in neredeyse tüm hava trafiğini yasaklaması, uluslararası turistleri iki yıl üst üste uzak tuttu. Yasak, dünya çapında Noel kutlamalarını sarsan, son derece bulaşıcı Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmayı amaçlıyor.

İsrail, Kasım ayında çoğu yabancı turisti dışarıda tutan bir buçuk yıllık yasağı kaldırdı, ancak Omicron varyantı dünya çapında yayılmaya başlayınca sadece birkaç hafta sonra yeniden uygulamaya zorlandı. Turizm, Beytüllahim'in ekonomisinin ana yaşam hatlarından biridir ve ziyaretçi eksikliği, sakinleri özellikle zorladı.

Yerel bir tur rehberi olan İbrahim Salameh, El Cezire'ye son iki yıldır işsiz olduğunu söyledi. Salameh, "Turizm sektörüne olan güvenimizi kaybettik, kimsenin kalacak güveni kalmadı" diyen Salameh, turizm sektöründeki birçok tanıdığımızın tarım da dahil olmak üzere diğer sektörler lehine istifa ettiğini de sözlerine ekledi.

Salameh, İsrail'in turizmin yeniden başlamasına izin verdiği kısa zaman diliminde, Kasım ayının başında bir tura çıktığı için "şanslı" olduğunu söyledi. "Yeniden biraz nefes almaya başladık ve sonra her şey gitti."

Ana meydanda toplanan kalabalığın belki de eskisinin onda biri olmasına rağmen, bu yıl Noel kutlamasının mağazaların ve mekanların kapalı kaldığı 2020'den daha canlı göründüğünü de sözlerine ekledi. Salameh, "Bu bana işlerin daha iyi olacağına dair biraz umut veriyor" dedi.