2023 genel seçimlerinin ardından hükümetin başlattığı parasal sıkılaştırma politikası, kamu bankaları tarafından sunulan uygun fiyatlı kredi paketlerinin durdurulmasına yol açtı. Bu yüzden, kredi faiz oranları hızla yükseldi ve taşıt kredisi paket oranlarını da etkiledi.

Ancak, sizin için heyecan verici haberlerimiz var! Yüzde 0,49 gibi inanılmaz düşük bir faiz oranıyla taşıt kredisi verilecek. Artık, bu zorlu zamanlarda bile hayalinizdeki arabaya sahip olabileceksiniz. İşte bu cazip kredinin tüm detayları.

0.49 FAİZ İMKANI ŞAŞIRTTI

Araç fiyatları artmaya devam ettikçe, otomobil satın almak vatandaşlar için giderek daha zor hale geldi. Ancak uygun fiyatlı kredi desteği arayanlar için iyi bir haber var. Dünyanın önde gelen otomobil markalarından MG, %100 Elektrikli MG4'ü Türkiye'ye getirdi. Bu araç dinamik bir tasarıma, yüksek performansa ve şehir içinde 577 km menzil, MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi, 10,25 inç dokunmatik ekran ve 360° kamera gibi bir dizi etkileyici özelliğe sahip.

Eylül ayı boyunca MG4 Comfort ve Luxury modelleri için 200.000 TL kredi için 12 ay boyunca %0,49 faiz ve 40.000 TL takas desteği ile satılacak. Taşıt kredisi paketi ile alakal olarak, 200.000 TL'ye kadar olan kredilerde 12 ay boyunca %0,49 faiz oranıyla destek sağlanıyor. Ayrıca 40.000 TL'ye kadar takas desteği sunuluyor.

MG4 ELECTRİC’İN FİYATI KAÇ LİRA?

Ünlü otomotiv şirketi MG, geçtiğimiz günlerde mükemmel özelliklere sahip araçlarının satış fiyatlarını açıkladı. Bunlar arasında oldukça rağbet gören MG4 Electric Comfort modeli 1.249.000 TL'lik fiyat etiketiyle öne çıkıyor. Buna ek olarak, 204 PS güç ve 64 kWh donanım paketine sahip MG4 Electric Luxury, 1.459.000 TL'ye satılıyor.

MG'nin bu elektrikli araçları sadece sürdürülebilir ulaşım konusundaki kararlılığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda lüks ve yüksek performanslı araçlar sunma konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor. En ileri teknolojileri ve şık tasarımlarıyla MG4 Electric Comfort ve MG4 Electric Luxury, elektrikli araç pazarında devrim yaratmaya hazırlanıyor.