Ukrayna, Eşcinsel Evliliği Yasallaştırmayı Değerlendirecek

Dilekçe 28.000'den fazla imzaya sahip, yani Başkan Volodymyr Zelensky'nin yanıt vermek için 10 günü var.

Ukrayna'da eşcinsellik yasa dışı değil, ancak eşcinsel evlilikler ve hemcins birliktelikleri kabul edilmiyor.

Bu, Rusya'nın işgalinden sonra orduya kaydolan LGBT bireyler için özel sorunlara neden oldu.

Örneğin, Ukrayna yasalarına göre, eşcinsel bir ilişki içinde olan biri ölürse, partneri cesedini toplayamaz veya gömemez.

Çevrimiçi dilekçe şöyle diyor: "Şu anda her gün son olabilir."

Bir LGBT örgütü, dilekçeyi topluluk üyeleri için "önemli bir an" olarak nitelendirdi.

Kiev Pride medya iletişim müdürü Oksana Solonska BBC'ye verdiği demeçte, "LGBTQ bireylerinin partnerlerini görme ve cenazelerini morgdan alma ve gerekirse tazminat isteme hakları olması önemlidir."

"Bütün evli çiftler bu haklara sahiptir. Eşcinsel evliliğin yasallaştırılmasını, böylece insanların birbirine bakabilmesini gerçekten umuyoruz" diye ekledi.

Ukrayna'da 25.000'den fazla imza toplayan herhangi bir dilekçe, otomatik olarak cumhurbaşkanının değerlendirmesini tetikler. Ancak bu, mevcut yasada herhangi bir değişiklik yapılmasını garanti etmez ve Bay Zelensky'nin eşcinsel evliliği yasallaştırmaya geçip geçmeyeceği net değildir.

Ukrayna'daki LGBT kişileri korumak için - 2015'te çıkarılan bir ayrımcılık karşıtı yasa gibi - bazı çabalar gösterilmiş olsa da , LGBT topluluğu homofobi, hoşgörüsüzlük ve şiddete maruz kaldı.

2013 yılında, ülkenin ilk resmi Onur Yürüyüşü protestolara rağmen Kiev'de yapıldı - önceki yıl yapılması gerekiyordu, ancak bir dazlak toplantısının katılımcıları tehdit etmesi üzerine iptal edildi.

Ve 2018'de, Kiev'deki bir transseksüel mitinginde aktivistler aşırı sağcı militanlar tarafından saldırıya uğradı.

Ancak risklere rağmen, Onur Yürüyüşü'nün popülaritesi arttı ve organizatörlerin tahminlerine göre geçen yıl başkentte 7.000'den fazla kişi yürüyüşe katıldı.

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü tarafından Mayıs ayında yapılan bir ankete göre, geçtiğimiz altı yıl içinde LGBT topluluğu hakkında "olumsuz görüşe" sahip kişilerin sayısı %60,4'ten %38,2'ye düştü.

İnsanların yaklaşık 'si olumlu bir tutuma sahiptir - %3'ten yaklaşık %44'ü kayıtsız olduklarını söyledi.