Yonca Evcimik Annesi Kadriye Evcimik’i Kaybetti

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, annesi Kadriye Evcimik'in acı haberini aldı ve ünlü isme baş sağlığı mesajları iletildi. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik’in annesinin bugün Bodrum'da hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı ve sanat dünyası yasa boğuldu.

90'lı yılların başarılı pop sanatçısı Yonca Evcimik’in annesi Kadriye Evcimik’in yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını kaybettiği bilgisine ulaşıldı ve cenazenin yarın Bodrum'dan İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Cenazenin Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği de ifade edildi ve konu hakkında detaylar öğrenildi.

Yonca Evcimik Kimdir? Yonca Evcimik Kaç Yaşında?

16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Yonca Evcimik, bugüne kadar peç çok proje ile adından söz ettirdi. 1977 senesinde çocuk tiyatrosu ile kariyer hayatına adım atan ünlü isim, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü’nü bitirdi. Yonca Evcimik 1928 ile 1900 yılları arasında da müzikallerde şarkıcı ve dansçı olarak görev aldı. Aynı tarihlerde tek çok tiyatroda oyunculuk yapmayı da ihmal etmeyen ünlü isim, 1979 tarihinde Şan Tiyatrosu'nda yer aldı.

1984 senesine kadar pek çok müzikal ve oyunda da yer alan Yonca Evcimik, “Hisseli Harikalar Kumpanyası”, “Yedi Kocalı Hürmüz” “Nükhet Duru ve On Yıl Geçti”, “Şen Sazın Bülbülleri” “Hababam Sınıfı”, “Carmen” ve “Ajda Pekkan Süperstar” gibi çalışmalarda rol aldı.

Bu süreçte aynı zamanda “Kızlar Sınıfı” ve “Hababam Sınıfı Güle Güle” gibi filmlerde de oyunculuk yapan Yonca Evcimik, 1985 ile 1988 yılları arasında “Yasaklar”, “Aşkolsun”, “Devekuşu Kabare Tiyatrosu”nda ve “Reklamlar ve Deliler” isimli oyunlarda da rol alarak kariyer basamaklarını hızlıca tırmandı. Diğer taraftan 1989 ile 1990 yılları arasında Gülhane Etkinlikleri’nde sunuculuk da yapan Evcimik dikkatleri üzerinde topladı.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ünlü isim sanatçı kariyeri boyunca pek çok televizyon projesinde de boy gösterdi ve 1993'te Karambol Show isimli bir program hazırlayıp sundu. Ünlü konukları ve dans şovları ile izleyici kitlesine keyifli dakikalar yaşatan Yonca Evcimik, “Çılgın Bediş” isimli televizyon dizisi projesinde de başrol olarak ekranlarda yer aldı.