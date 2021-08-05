Ümitcan Uygun Bu Kez Esra Hankulu Ölümüyle Gözaltına Alındı!

Ankara'da yaşanan korkunç olayda Aleyna Çakır olarak tanınan 21 yaşındaki Sema Esen'in ölüm haberi ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun isimli şahıs bu kez de önceki gece evinde ölü olarak bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun ölümü hakkında gözaltına alındı.

25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kızın ölümünden önceki gecede Ümitcan Uygun’un Hankulu’nun evinde olduğu öne sürüldü ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Kamuoyunda Aleyna Çakır ismi ile tanınan Sema Esen geçen sene 3 Haziran tarihinde Keçiören'de bulunan evinde ölü olarak bulunmuş ve konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan ölüm hakkında sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınmış ancak daha sonra ise serbest bırakılarak tepki ile karşılanmıştı.

Sema Eser isimli genç kıza şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medya hesaplarında yer alması sonrasında Ümitcan Uygun’un ifadesi alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. Bir süre sonra Ümitcan Uygun’un iki kadın ile beraber uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler de eleştirilerin hedefi olmuştu.

Yaşanan olaylar üzerine 10 Ocak tarihinde gözaltına alınan Ümitcan Uygun, emniyette yürütülen işlemler sonrasında adliyeye sevk edilmişti. “”Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek” suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun bu defa Esra Hankulu ölümüyle gözaltına alındı.

Önceki gece Akdere Mahallesi'nde yapılan ihbar üzerine Ankara polisi eve girdi ve bir kadın cesedi ile karşı karşıya kaldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın Esra Hankulu olduğu tespiti gerçekleşirken tanık ifadeleri Hankulu'nun son olarak Ümitcan Uygun ile görüştüğünü iletti.

Yapılan ilk belirlemelere göre Esra Hankulu’nun ölümünün uyuşturucu kullanımından kaynaklandığını tespiti gerçekleşti ve detaylar merak konusu oldu. Aynı gece Esra Hankulu’nun arkadaşlarını arayarak babasının mezarına gitmek istediğini söylediği ve psikolojisinin iyi olmadığını belirttiği dikkat çekti.