Yolda Yürüyen Kadınları Taciz Eden Sapık Yakalandı

Bursa'da meydana gelen dehşet verici olayda cadde ortasında güpegündüz kadınları taciz eden ve ardından kaçan sapık, şehirde yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyordu. Korkunç görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı ve izleyen herkes kanının donduğunu belirtti. Bursa'da yolda yürüyen kadınların üzerine atlayan ve takip etmeye başlayan sapığın polis tarafından yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Bursa'da yaşanan korkunç olayda günün erken saatlerinde akli dengesi yerinde olmadığı bilgisini ulaşılan 26 yaşındaki S.Ç. isimli şahıs, cadde ortasında yoldan geçen kadınlara tacizde bulunuyor ve dehşete düşürüyordu. Yine aynı gün ve aynı saatlerde sapık bu kez farklı bir kadını elle taciz etti ve güvenlik kameraları tarafından o anlar kayıt altına alındı. Anbean kayıt altına alınan görüntülere göre 26 yaşındaki akli dengesi olmadığı anlaşılan şahsın kadınları arkadan takip edip taciz girişimde bulunduğu öğrenildi. Sapığın 61 ayrı kamera görüntüsünün incelenerek yakalandığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda 26 yaşındaki sapığın yakalandığı ifade edildi. İşte S.Ç. isimli sahsın yakalanması hakkında detaylı bilgiler…

Çevrede bulunan kameralar tarafından kayıt altına alınan görüntülere göre 26 yaşındaki şahsın, erken saatlerde cadde üzerinde yürüyen genç kadını ilk olarak arkasından bir süre takip ettiği ardından caddenin boş olduğu bir sırada genç kadına elle tacizde bulunduğu görülüyordu. Yaşadığı olay karşısında çok geçiren kadın ise ilk olarak çığlık attı ve daha sonra tacize uğraması sebebi ile sinir krizi geçirdi. Bunun yanı sıra, cadde boyu süren takip olayı güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı ve incelendi. Elle tacizde bulunan 26 yaşındaki şahıs ise olay sonrasında koşar adımlarla uzaklaşarak kayıplara karıştı. 26 yaşındaki sapığın yakalanması ise vatandaşları rahatlattı.

Meydana gelen bu olayın hemen ardından ikinci defa taciz girişiminde bulunan sapık, tekrardan cadde üzerinde yalnız yürüyen kadınları uzun süre takip etti ve caddenin boş olduğu sırada kabus dolu anlar yaşattı. Osmangazi Suç Önleme Amirliği ve Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri ise yaşanan olaylar üzerine güvenlik kameralarını izledi ve 61 adet kameranın incelenmesi sonucunda şüpheli şahsın kimliği belirlendi.