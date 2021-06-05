Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak Merve Yorgancılar ile Nikah Masasına Oturdu

YouTube'da yayınladığı videoları milyonlar tarafından izlenen ve z kuşağı tarafından tanınan Orkun Işıtmak, sevgilisi Merve Yorgancılar ile nikah masasına oturarak dünyaevine girdi. Çiftin birbirlerine “Evet” dediği nikah töreninden anlar sosyal medya hesaplarından da yayınlandı. Ünlü youtuber Orkun Işıtmak'ın bir süredir aşk yaşamakta olduğu Merve Yorgancılar ile nikah masasına oturması magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Çiftin geçen sene nişanlandığı biliniyordu ve ikilinin evlilik kararı alması Orkun Işıtmak'ın sevenleri tarafından ilgi ile karşılandı. Evlilik kararı alan ve birbirlerine “Evet” cevabını veren çiftin nikah töreninden özel kareler sosyal medya hesaplarından yayınlandı ve paylaşılan fotoğrafların altına çok sayıda tebrik mesajı geldi. İşte ünlü Youtuber Orkun Işıtmak ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Yorgancılar’ın evlilik haberi ile ilgili dikkat çeken detaylar ve konu hakkında merak edilenler…

Çiftin geçen sene nişanlandığı ve evlilik yolunda ilk adımı attıkları biliniyordu. 25 yaşındaki ünlü Youtuber Işıtmak, geçtiğimiz sene Mart ayında yapılan nişan töreni sırasında çekilmiş olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşılan fotoğrafın altına “Lütfen nazar değmesin. Bu Youtuber bir şey olmaz deyip kahvemi acı biber koydular” şeklinde bir açıklama yazısı da yazmıştı. Peki ünlü Youtuber Orkuncan Işıtmak kimdir ve Orkuncan Işıtmak hangi bölümde okumaktadır? Merve Yorgancılar ile nikah masasına oturan başarılı Youtuber Orkun Işıtmak hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

İzmir'de dünyaya geldiği öğrenilen Orkuncan Işıtmak, İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimini sürdürmektedir. 2012 senesinden beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmekte olan ünlü Youtuber Orkuncan Işıtmak, 2018 senesinde “İyi oyun” isimli filmde de rol almıştır. YouTube hesabında 8 milyondan fazla abonesi bulunan Orkuncan Işıtmak, yayınladığı her video ile gündem olmaktadır.