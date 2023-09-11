Kaynaklardan aktarılan bilgiye göre araç sahiplerini memnun etmeyecek yeni bir motorin ve benzin zammı geliyor. Kurda hareketlilik sürerken Brent petrol son 16 ayın zirve rakamlarını görüyor. 5 Eylül tarihinde LPG'ye uygulanan 1 lira 30 kuruşluk zam sonrası akaryakıt piyasalarda durgunluk dönemi başladı. Aradan henüz birkaç gün geçmiş olmasına rağmen yeni haftaya yeni bir zam haberi damga vurdu.

BENZİN VE MOTORİNE KALLAVİ ZAM GELİYOR!

Araç sahipleri 13 Eylül tarihi itibariyle yeni zamlara gözlerini açacak. Sektörel kaynaklardan aktarılan bilgiye göre motorin ve benzine yönelik 13 Eylül Çarşamba günü yeni bir zam uygulanacak. Gece saatlerinde uygulanacak zamla bile beraber benzin ve motorinin fiyatları 37 TL'yi aşağı aşacak.

Küresel piyasalarda başlayan istihdam krizi hem Avrupa'da hem de Asya'da görülen veri düşüşlerinin ardından başlayan dolardaki yükseliş brent petroldeki seviyeyi yukarı yönlü tırmandırıyor. Bu durum araç sahipleri için akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

İBRE İLK KEZ 40 TL’Yİ GÖRECEK!

13 Eylül Çarşamba günü gece saatleri itibariyle motorin ve benzine 1 lira 50 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz farklı bir bilgi paylaşılmamışken geçtiğimizde ay uygulanan benzin ve motorin indirimi etkisini yitirmiş olacak.

Söylenene göre motorine 1 lira 50 kuruş, benzine ise 1 TL zam uygulanacak. Bu zamla beraber benzinin litre fiyatı 38 TL'yi aşarken motorinin litre fiyatı 40 TL'yi görecek!

11 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL ANKARA İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ

-İstanbul benzinin litre fiyatı 36,68 TL

-İstanbul motorinin litre fiyatı 37,80 TL

-İstanbul LPG'nin litre fiyatı 17,78 TL

-Ankara benzinin litre fiyatı 37,18 TL

-Ankara motorinin litre fiyatı 38,45 TL

-Ankara LPG'nin litre fiyatı 17,69 TL

-İzmir benzinin litre fiyatı 37,24 TL

-İzmir motorinin litre fiyatı 38,40 TL

-İzmir LPG'nin litre fiyatı 17,40 TL